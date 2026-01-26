EFE firma nuevo financiamiento por US$ 700 millones con la CAF, que será el principal acreedor individual de la estatal

Los recursos estarán destinados a impulsar los planes de inversión de la firma y sus filiales. En particular, se utilizarán para cubrir pagos vinculados a los tramos 1 y 2 del proyecto Tren Santiago-Melipilla.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron el pasado viernes un contrato de financiamiento por US$ 700 millones, destinado a respaldar la cartera de inversiones de EFE y de sus filiales.

En concreto, el acuerdo considera un crédito de hasta US$ 500 millones comprometidos directamente por CAF, junto con un cofinanciamiento adicional de US$ 200 millones a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, lo que -a juicio de la estatal- "le permite a EFE acceder a un financiamiento de mayor escala, con mejores condiciones financieras, plazos de hasta 20 años y mayor flexibilidad en el uso de los recursos, sin garantía del Estado".

Este nuevo convenio es complementario al vigente con CAF por US$ 500 millones firmado en 2025, lo que posiciona a este organismo multilateral como el principal acreedor individual de la empresa estatal, con una exposición total cercana a US$ 1.000 millones.

En cuanto a los recursos del nuevo financiamiento, estarán destinados a impulsar los planes de inversión de EFE y sus filiales. En particular, parte de estos fondos se utilizarán para cubrir pagos vinculados a los tramos 1 y 2 del proyecto Tren Santiago-Melipilla, en el marco de contratos con proveedores internacionales.

Ante el anuncio, el gerente general de EFE, José Solorza, destacó que "este hito nos permite avanzar con mayor certeza en la ejecución de nuestro plan de inversiones, optimizando condiciones financieras y diversificando nuestras fuentes de financiamiento internacional. Es una señal concreta de confianza en nuestra gestión y en el rol que cumple el ferrocarril como eje estructurante de una movilidad más sostenible para Chile”.

Por su parte, el representante de CAF en el país, Julián Suárez, afirmó que “este nuevo acuerdo con EFE se inscribe en esa visión y reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento de una red ferroviaria moderna y eficiente, que contribuya a mejorar la competitividad, la integración territorial y la movilidad”.

Y agregó: "Mantenemos una relación estratégica de largo plazo con Chile, orientada a acompañar una agenda de desarrollo basada en infraestructura sostenible, transporte y logística. En ese contexto, entre 2023 y 2025 hemos movilizado más de US$ 5.000 millones en financiamiento para Chile, destinados a infraestructura limpia y proyectos estratégicos de conectividad".