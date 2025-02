Exgerentes de Dreams responden a FNE: niegan colusión y derivan responsabilidad al directorio

Ya son casi cinco meses desde que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) su requerimiento acusando a las operadoras de casinos Enjoy, Dreams y Marina del Sol de haber ejecutado un acuerdo colusorio en los procesos licitatorios de 2020 y 2021, en los cuales dichas compañías habrían pactado presentar ofertas sólo para renovar sus permisos de operación.

Habiendo respondido la demanda las tres empresas requeridas, junto del expresidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky; el presidente y dueño de Dreams, Claudio Fischer; y el expresidente del directorio de Enjoy, Henry Comber; solo faltaban los dos personas acusadas por entregar su contestación formal: el exgerente general de Dreams, Jaime Wilhelm, y el exgerente de administración y finanzas de la misma firma, Claudio Tessada.

“La acusación se sustenta en una delación compensada plagada de inconsistencias y en una interpretación sesgada de un bono de retención que nunca influyó en su actuar”, sostuvo la defensa del exgerente general de Dreams.

En su contestación, ambos exejecutivos de Dreams -asesorados por los abogados Radoslav Depolo y Giancarlo Lorenzini- negaron la haberse coludidos y solicitaron al TDLC rechazar el requerimiento del ente persecutor. Según señalan ambos escritos, “los hechos en que se funda la acusación en contra de nuestro representado, o no son ciertos, o no son efectivos, o no se desarrollaron de la manera en que la Fiscalía los presenta, o no son indicativos ni reveladores ni prueba de participación alguna en la supuesta colusión”.

En su contestación, Wilhelm sostuvo que “la acusación se sustenta en una delación compensada plagada de inconsistencias y en una interpretación sesgada de un bono de retención que nunca influyó en su actuar”. Indicó que “la FNE ha replicado, casi de manera literal, el relato del delator” y agregó que “la acusación se apoya en una interpretación selectiva de interacciones entre Wilhelm e Imschenetzky, ignorando un contexto más amplio de reuniones y comunicaciones que reflejan una relación de carácter gremial y regulatorio”.

A su vez, la respuesta de Tessada al requerimiento de la FNE planteó que “los hechos en que se funda la acusación no son todos totalmente ciertos” y especificó que “la declaración de Imschenetzky comete a lo menos tres falsedades en lo que respecta a la participación de Claudio Tessada en esos hechos”.

Rol del directorio

Ambas defensas afirmaron que “las decisiones relativas a en qué Procesos Licitatorios participar y qué oferta realizar fueron, sin duda, adoptadas por el directorio”.

En esa línea, en su escrito la defensa del exgerente general de la empresa sostuvo que “nuestro representado no tenía la facultad para decidir la participación de Dreams en las licitaciones: todas las decisiones fueron adoptadas exclusivamente por el directorio” y añadió que su rol fue “estrictamente técnico y operativo”

“Todas las determinaciones relevantes fueron adoptadas por el directorio y los accionistas, particularmente por Claudio Fischer. Por lo tanto, resulta incompatible con la realidad sostener que Wilhelm podría siquiera haber logrado un acuerdo colusorio como el descrito en el Requerimiento”, agregó la contestación del exejecutivo.

Lo mismo dijo Tessada: “el equipo ejecutivo, liderado por Jaime Wilhelm, quien fue gerente general desde septiembre de 2006 hasta agosto de 2023, ejecutaba las directrices, decisiones y órdenes del directorio”.