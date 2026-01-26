Exministro Patricio Melero asumirá como nuevo presidente de SalmonChile
A partir del 1 de marzo el también expresidente de la UDI reemplazará a Arturo Clément como timonel del gremio acuícola.
Noticias destacadas
El expresidente de la UDI y ministro del Trabajo durante el segundo periodo de Sebastián Piñera, Patricio Melero, asumirá como nuevo presidente de SalmonChile, gremio que agrupa a proveedores y productores acuícolas del país.
Melero asumirá el próximo 1 de marzo. En una declaración, la asociación salmonicultura destacó que el exdiputado "presidió durante cinco períodos la comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Baja, destacándose su contribución en la aprobación de la primera Ley de Pesca y Acuicultura de 1991, que incorporó el desarrollo de la acuicultura y el uso sustentable de los recursos marinos. Asimismo, Melero cuenta con una amplia experiencia de trabajo territorial y vinculación con las comunidades, lo que es de gran relevancia para SalmonChile".
El nuevo presidente del gremio reemplazará a Arturo Clément, que ahora se desempeñará como past president y apoyará al nuevo timonel de la asociación durante tres meses, para facilitar la inducción al futuro titular del cargo.
En tanto, el actual gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, Tomás Monge, asumirá como gerente general de la entidad.
