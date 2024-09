FNE apoya propuesta de la JAC para asignar rutas aéreas, pero propone medidas para subir la competencia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) finalizó su investigación iniciada en febrero pasado, la cual se enfocó en los potenciales riesgos para la competencia de las reglas de asignación, uso y abandono de frecuencias aéreas en rutas internacionales.

En esa línea, la Fiscalía respaldó el reglamento para la asignación de frecuencias propuesto por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) y la Junta Aeronáutica Civil (JAC) a finales de julio. No obstante, la FNE también recomendó modificaciones al procedimiento de licitación.

“Tras la revisión de la Propuesta de Reglamento elaborada por el MTT, a través de la JAC, se advierte que parte de estos riesgos son mitigados por el nuevo diseño de asignación y abandono de frecuencias, en particular al considerar el factor de uso como principal variable de adjudicación y mejorar la determinación de umbrales mínimos de uso por ruta para la declaración de abandono”, sostuvo la Fiscalía en su resolución.

Esto, luego de que lograra constatar en el reglamento actual “riesgos para la libre competencia, relativos a la existencia de la asignación de frecuencias restringidas de forma indefinida, del uso del precio como principal variable de asignación y de la ausencia de un mecanismo eficiente para la declaración de abandono de frecuencias”.

Con respecto a la asignación de frecuencias, la Fiscalía indicó que la propuesta “incentiva la participación de nuevos operadores o de operadores que tienen una menor cantidad de frecuencias asignadas, ya que estarían en una mejor posición para ofertar tasas de uso más altas, lo anterior independientemente del factor mínimo que establezca la JAC”, señaló.

En cuanto al abandono de las frecuencias la FNE sostuvo que “el mecanismo propuesto no deteriora las condiciones de competencia actualmente observadas en el mercado. Por el contrario, podría mejorarlas al disponibilizar de una forma rápida y efectiva mediante un procedimiento transparente y no discriminatorio, frecuencias que no estarían siendo suficientemente utilizadas”.

Modificaciones propuestas

“Si bien la propuesta de reglamento se hace cargo y resuelve varias de las preocupaciones que esta Fiscalía y otros actores relevantes han manifestado (...), persisten algunos riesgos anticompetitivos identificados y aparecen algunos nuevos, los que deben ser debidamente considerados por la JAC al elaborar la propuesta final que modifique el actual Reglamento”, concluyó la FNE en su informe.

En esa línea, recomendó al MMT y a la JAC ciertas modificaciones. En primer lugar propuso cambiar el mecanismo de ofertas en las licitaciones, para reducir así riesgos estratégicos y de coordinación.

Por otro lado, recomendó mantener el plazo de asignación en 5 años, para favorecer la entrada de nuevas aerolíneas en las distintas rutas restringidas.

Adicionalmente, aconsejó establecer un procedimiento objetivo y transparente para definir los niveles mínimos de uso de las frecuencias asignadas, y para la declaración de abandono de frecuencias.