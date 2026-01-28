FNE reduce plazos de análisis y aprueba casi la totalidad de las fusiones notificadas en 2025
El organismo contabilizó 33 notificaciones de operaciones de concentración.
Noticias destacadas
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recibió un total de 33 notificaciones de operaciones de concentración durante 2025 y concluyó 30 investigaciones a lo largo del año, de acuerdo con las estadísticas anuales de su División de Fusiones.
Del total de investigaciones finalizadas, dos fueron iniciadas de oficio por el organismo, mientras que las otras 28 ingresaron a través del mecanismo de notificación obligatoria.
En este último grupo, 27 operaciones fueron aprobadas pura y simplemente; mientras que una fue autorizada sujeta al cumplimiento de medidas de mitigación, todas resueltas en Fase 1 de investigación.Según el informe, la tramitación de las operaciones aprobadas sin condiciones tuvo una duración promedio de 27 días. En tanto, la única operación aprobada con medidas se extendió por 152 días, considerando tanto las suspensiones acordadas entre las partes y la FNE como aquellas derivadas del ofrecimiento de medidas de mitigación.
Al excluir dichas suspensiones, la duración promedio de las investigaciones que culminaron con una aprobación pura y simple fue de 24 días, cifra inferior al plazo de 30 días que establece la ley.
En relación con los mecanismos de notificación, de las 28 investigaciones se observa una reducción en los días promedio de tramitación respecto de 2024 en aquellas ingresadas mediante el mecanismo simplificado sin traslape, cuyo plazo disminuyó desde 23 a 17 días. En contraste, la duración promedio de las operaciones notificadas a través del mecanismo simplificado se mantuvo en 28 días.
“Mantenemos el funcionamiento de un control de fusiones que se rige por los más altos estándares internacionales. Desde el inicio de la vigencia de este régimen, en junio de 2017, hemos estado en constante mejora, para aumentar nuestra eficiencia y predictibilidad, protegiendo la libre competencia en los mercados de nuestro país sin obstaculizar el dinamismo de la actividad económica”, recalcó el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
