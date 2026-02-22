Elecmetal refuerza negocio de revestimientos de molinos con inversión en Chile y compra de 50% de firma en China

La alianza con la compañía asiática busca potenciar el desarrollo de soluciones enfocadas en mejorar la eficiencia, seguridad y productividad de las operaciones mineras.

Los molinos son claves en la minería: reducen el mineral a partículas para su posterior procesamiento. Y el revestimiento de estos equipos, críticos para la industria, hace toda la diferencia, dados los volúmenes que manejan las grandes mineras.

Es en este negocio decisivo donde la compañía Elecmetal puso sus fichas. A fines de 2025, la compañía del grupo Claro -ligada a Diario Financiero- puso en operaciones la mayor planta de reciclaje de estos mismos revestimientos de molino híbridos de Sudamérica que está ubicada en Maipú, Santiago.

“Esta inversión le permite reciclar el 100% de los revestimientos de molinos que vende en el mercado, dado el extenso reciclaje de revestimientos de acero que ya realiza, posicionándose como el único proveedor de la minería que realmente lo hace. Así, la circularidad se traduce en recuperar, procesar y reincorporar materiales, reduciendo residuos y elevando el estándar de la cadena de suministro”, detalló la firma metalúrgica.

Además, la firma reforzó este negocio al acordar, en enero recién pasado, la adquisición del 50% de la compañía Teamplus, con sede en Ningguo, China. Se trata de una empresa especializada en la fabricación de revestimientos de molinos de material compuesto, principalmente de goma y acero. Teamplus fue fundada en 2016 y ha desarrollado amplia experiencia en aplicaciones de goma, acero y otros materiales para la industria de la minería.

“La inversión en Teamplus aporta capacidades productivas especializadas, conocimiento técnico y experiencia en soluciones compuestas para la minería, principalmente de goma y acero, que complementan de manera estratégica la oferta actual de Elecmetal para poder ofrecer soluciones que agregan valor a los procesos mineros en cualquier materialidad”, dijo la compañía chilena.

Así, esta alianza permitirá potenciar el desarrollo de soluciones integrales de alto valor, enfocadas en mejorar la eficiencia, seguridad y productividad de los procesos mineros de sus clientes en todo el mundo, afirmó la empresa.

Elecmetal explicó que estas inversiones se enmarcan en el plan global de crecimiento y diversificación, orientado a fortalecer su presencia en el mundo y ampliar su portafolio de soluciones para la industria minera. De esta manera, complementan las inversiones estratégicas realizadas en los últimos dos años en Perú, Sudáfrica e Indonesia, consolidando una plataforma industrial y tecnológica de alcance “verdaderamente global”.

Al respecto, Eugenio Arteaga, CEO de Elecmetal, señaló que “estas inversiones refuerzan de manera concreta nuestro plan de expansión global y consolidan nuestro liderazgo en soluciones multimateriales para la minería en un modelo de negocios que asegura la circularidad”.

Respecto de la compra en Asia, el ejecutivo precisó que “la adquisición del 50% de Teamplus nos permite seguir ampliando nuestras capacidades tecnológicas y ofrecer a nuestros clientes soluciones cada vez más integrales y de mayor valor agregado, y la inversión en la planta de reciclaje nos permite entregar una solución integral que se hace cargo en forma efectiva de todo el ciclo de vida del producto”.

Elecmetal es una empresa industrial chilena fundada en 1917, especializada en el desarrollo de soluciones integrales para el procesamiento de minerales en la industria minera en todo el mundo. Con ventas anuales de unos US$ 1.000 millones en 45 mercados y operaciones en Chile, Estados Unidos, Sudáfrica, Zambia, China, Perú y próximamente en Indonesia.