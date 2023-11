Ingresos de SMU bajan el tercer trimestre y empresa alude a escenario económico complejo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

SMU, la matriz de los supermercados Unimarc, Alvi, Mayorista 10 y Super 10, reportó sus resultados a septiembre a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en los que sus ingresos han crecido 3,1%, alcanzando los $ 2.123.536 millones. No obstante, particularmente en el tercer trimestre del año, se observó una disminución de un 1,2% en las ventas, que cerraron en $ 714.703 millones.

“Durante el tercer trimestre de este año, se mantuvo el escenario macroeconómico complejo que habíamos visto en los trimestre anteriores, afectando los niveles de consumo y el comportamiento de nuestros clientes, quienes compran en menores cantidades y buscan sustituir productos más económicos, lo que se traduce en un menor ticket promedio”, fue el análisis de Marcelo Gálvez, gerente general de SMU, en un comunicado enviado por la compañía.

Eso sí, aseguró que el número de clientes “ha aumentado en todos nuestros formatos, y además, los clientes están visitando las tiendas con mayor frecuencia, lo que nos deja bien posicionados para el futuro”.

En esa línea, SMU añadió ante la CMF que, además, “la base de comparación del año 2022 es muy exigente, dado que se registraron altos niveles de demanda por productos básicos”.

Por otro lado, las ganancias de la firma ligada al empresario Álvaro Saieh, en los primeros nueves meses del año, han caído un 48,9%, totalizando $ 51.232 millones. No obstante, la firma señaló en su análisis razonado que esto se debe al menor gasto por impuesto a la ganancia de 2022, “asociado a la alta inflación que afectó los impuestos diferidos”, escribió la empresa.

“No es posible comparar 2023 con 2022 producto de impactos no recurrentes que afectan el resultado no operacional. Sin embargo, la utilidad antes de impuestos, excluyendo los efectos no recurrentes, mejoró en un 58,4% en los primeros nueve meses de 2023, y en un 45,4% en el tercer trimestre”, agregó Gálvez.