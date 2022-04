La apuesta de Maersk por ser un operador logístico integrado tras impacto de la pandemia y guerra en Ucrania

Estudios apuntan a que el 90% de las empresas han estado reconsiderando cómo reorganizar la cadena logística para hacer frente a la cantidad de variables que han trastocado a una industria históricamente tradicional.

Una de ellas es Maersk, la naviera danesa –la segunda más grande del mundo- que no solo ha pasado por el gran desafío global de la pandemia, sino que ahora enfrenta a los efectos de una invasión que involucra a dos países clave para el comercio, como lo son Rusia y Ucrania.

A principios de marzo, la compañía decidió suspender temporalmente todo el transporte de contenedores marítimos a y desde Rusia, con la excepción de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria. Dos semanas después, corría contrarreloj para recoger todas las unidades que habían quedado varadas en la zona de conflicto.

“Vamos a proteger los intereses de nuestros clientes, que son muchos los que embarcan para Ucrania y Rusia. Estamos evaluando a diario las medidas que podamos tomar en ese sentido”, cuenta a DF Robbert van Trooijen, CEO regional para América Latina y el Caribe de Maersk.

Y señala que son esas mismas presiones las que los han llevado a repensar sus operaciones y a apostar por convertirse en una firma de logística integrada, “más allá de solo movilizar buques que es por lo que somos más conocidos”.

“Somos una industria portuaria, una industria aérea y una industria marítima”, resume.

Apuesta doble

“La necesidad de nuestros clientes por tener mayor visibilidad, de la mano de una empresa responsable para manejar la cadena logística como un todo, nos ha llevado a ser proveedores marítimos, terrestres, de almacenes, de soluciones para el proceso aduanero”, entre otras cosas más, asegura Van Trooijen.

Por esa razón, a inicios de febrero –por ejemplo- acordaron comprar la empresa de camiones Pilot Freight Services LLC, por US$ 1.680 millones, apuntalando su negocio de transporte por carretera.

“Estamos haciendo dos cosas. Avanzando en las adquisiciones de empresas que tiene capacidad relevante para el futuro de la cadena logística, y estamos diseñando soluciones digitales y físicas para nuestros clientes”, detalla. Todo con el objetivo, dice, de crecer de forma orgánica.

Ahora, reconoce que ello va de la mano de la contratación de talento fuera de su área de expertise, enfocado en crear plataformas digitales. “No estamos mirando a la industria tradicional; estamos mirando a Google, Expedia y a Amazon, para contratar expertos en transformación digital”, relata.

“No queremos copiar a Amazon; queremos ese tipo de innovación digital para buscar soluciones integradas, utilizando machine learning e inteligencia artificial para crear soluciones”, añade.

En esa línea, cuenta que han estado invirtiendo mucho en soluciones logísticas, en torres de controles y en almacenes, no solo en Chile sino en la región.



- ¿Cómo ve a América Latina en cuanto a demanda y operación?

- En términos de logística, hay muchos países grandes. Chile, México, Colombia, Brasil. Vemos que cada país de América Latina, desde la posición que nos tenemos hoy, es un potencial enorme para nosotros.



- ¿Cuál ve como una posible solución a las presiones que vive la industria?

- Para mí la solución de la disrupción de la industria sería digital. Con ello se puede abordar mejor la gerencia de la cadena de suministros y hacer frente a las otras disrupciones que vivimos, como la ambiental, que convoca al uso de camiones que utilizan electricidad y almacenes verdes, por ejemplo.



- En ese sentido, ¿cómo ve a Maersk hacia adelante?

- Obviamente, una empresa mucho más digital, que piensa en plataformas y no solamente en productos físicos, y una empresa que combina ambos mundos. Vamos mover carga, vamos a almacenarla y vamos a entregarla a nuestros clientes. Pero, más allá de ello, vamos a tener un producto digital que gerencia la cadena.



- ¿Qué están haciendo para abordar la carbono neutralidad y para poder ser tan transversales pero al mismo tiempo cumplir con las metas de carbono?

- Estamos trabajando para digitalizar todo el proceso de movilización de cargas, que incluye los documentos aduaneros, fitosanitarios, etc.



- A su juicio, ¿cuál es la tendencia a nivel de comercio tanto para 2022 como en adelante?

- Varias cosas cambiaron para siempre. El consumidor final que ya no hace sus compras solo en tiendas. Además, su expectativa como cliente también cambió mucho, porque ya no considera aceptable que su producto llegue en una semana. Cada vez exige más que sea rápido.



- Entonces, para ustedes el mayor desafío es poder ofrecerle al cliente la capacidad para responder al nivel en que el consumidor lo está pidiendo.

- Sí, la verdad. La gerencia de la cadena de suministro es nuestro fuerte. Por ello, estamos también ampliando ese servicio a otros sectores, porque hay cosas que se pueden aplicar en todos los negocios.

Robbert van Trooijen, CEO regional para América Latina y el Caribe de Maersk.