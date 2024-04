La desconocida disputa que abrió el Grupo Gildemeister contra gigante chino de camiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Fue parte del amplio portafolio de marcas de Automotores Fortaleza, pero la relación comercial con la gigante china Sinotruk se terminó, y no de buena manera. Tanto, que la firma chilena -una división del grupo Gildemeister- demandó a la firma asiática, que ha ocupado el primer lugar en la exportación de camiones pesados de China por 18 años, y que designó a un tercero como su distribuidor en el país.

Pero la firma nacional no quiere recomponer las relaciones, sino que la empresa oriental la indemnice por lo que denominó como “un término unilateral e intempestivo” del contrato de distribución exclusiva que mantuvieron las partes.

“Fortaleza no viene en pretender hacer revivir la relación contractual y comercial que la vinculó con Sinotruk –y que se encontraba precedida por otro vínculo jurídico-, ni busca revertir la decisión de término adoptado por ésta, independiente de no compartir, ni ser efectivos los motivos expuestos por aquella para intentar darle algún sustento a su decisión”, dijo la empresa. Y sobre esta base, la firma señaló que su objetivo es “obtener la reparación de los daños ocasionados por la demandada, generados como consecuencia de la terminación unilateral e intempestiva de la relación contractual”, cuyos perjuicios cuantificó en casi $ 1.000 millones.

En su demanda -que está en proceso de exhorto internacional-, la empresa local explicó que las partes firmaron un contrato de distribución exclusiva de los vehículos de las marcas Sinotruk, Sitrak y Howo, en octubre de 2015, con una vigencia hasta octubre de 2018.

Llegada esa fecha, las partes no renovaron dicho contrato, ni suscribieron otro instrumento, pero continuaron la relación de distribución exclusiva bajo una fórmula no documentada que permitió que Fortaleza continuara -dijo- adquiriendo y comercializando los camiones, y prestando la garantía y los servicios de postventa.

En todo este período, la demandante dijo que vendió alrededor de 2.000 camiones en el país.

“Fortaleza desplegó una conducta -diligente y leal- no solo para la ejecución del contrato de distribución exclusiva, sino que además para introducir la marca Sinotruk en el mercado nacional, desconocida en aquella época y en abierta competencia con otros productos de origen norteamericano, europeo, coreano y japonés, resguardando su prestigio y propendiendo a su máxima difusión (…) utilizando la red, infraestructura, recursos humanos y know how de Fortaleza y su matriz Gildemeister, para así cumplir con la labor encomendada”, sostuvo.

La firma destacó que no demanda acciones compensatorias adicionales, como pérdida de chance o expectativas supuestas de beneficio en el largo plazo, sino que pide exclusivamente los gastos de cierre, donde incluye el pago de arriendos por instalaciones que se dejaron de utilizar y el despido de trabajadores.

Hasta el cierre de esta edición, no fue posible obtener una versión oficial de la firma asiática.