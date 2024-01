Las perspectivas, desafíos e hitos de ocho sectores empresariales en 2024

Tras un año 2023 marcado por condiciones difíciles para la gran mayoría de las actividades económicas, el ejercicio 2024 ofrece un rango de perspectivas que va desde un sostenido repunte para las aerolíneas a una compleja recuperación en las industrias de la construcción, viñas y retail, a lo cual se suma un escenario crítico para la viabilidad futura en el caso de las isapres. Asimismo, los sectores de energía y telecomunicaciones están a la espera de los avances de reformas y procesos regulatorios dirigidos desde el Estado, en tanto los actores de la minería analizan si las novedades en áreas como el litio implicarán una mejoría en las expectativas generales de ese rubro.

Energía:

contención de alzas en cuentas de la luz y viabilidad de transición energética

Construcción:

escollos por permisología y actitud “conservadora” de la banca complican salida a la crisis

“La peor crisis de la industria de la construcción”. Ese es el diagnóstico que expertos en el rubro formulan cuando miran en detalle lo que ha ocurrido estos últimos años. Factores como el sobrestock de viviendas, los negativos resultados financieros, quiebras de empresas y alza en los precios de los insumos, destacan entre los problemas que debió enfrentar la industria en 2023. Y a pesar de que las compañías del rubro han sacado lecciones de la crisis, sus gestores coindicen en pronosticar que la recuperación del sector no se concretará de manera rápida. En efecto, ejecutivos de la industria consultados por Diario Financiero apuntan a estimar que el escenario durante los primeros meses de 2024 seguirá siendo difícil, y que situaciones como las liquidaciones y reorganizaciones de empresas van a seguir ocurriendo. Entre los problemas que resta por resolver, existe consenso en cuestionar el sistema de tramitación ante las municipales y la actitud “conservadora” que tiene la banca para entregar créditos, dicen. En este marco, ejecutivos del sector están esperanzados de que a mediados del segundo semestre se podría comenzar a ver un cierto repunte, debido a que temas relevantes que aquejan a la industria -como la permisología- ya se han puesto sobre la mesa y existe el compromiso, al menos, de las autoridades para llevar a cabo reformas que agilicen su funcionamiento. Además, las expectativas de la industria también toman en cuenta que indicadores como los meses para agotar el stock inmobiliario se ubica en niveles saludables en un porcentaje significativo de empresas.

Viñas:

sector fija sus esperanzas en mayor demanda local e internacional

Los efectos del menor crecimiento mundial, la persistente inflación, la extensión de escenarios de guerra, la crisis energética y los niveles de stock acumulados, golpearon fuertemente a la industria vitivinícola durante 2023. Y sobre este complejo escenario, los expertos en este rubro y las agencias clasificadoras proyectan que los indicadores del sector comenzarán a mejorar en el ejercicio que se inicia. Fitch Ratings proyecta que en 2024 tendrá lugar una disminución en el costo de la uva y que durante el primer semestre se espera una reducción de los altos niveles de inventarios anotados durante el año pasado, como resultado de la reactivación a nivel local y una mayor demanda por parte de distribuidores internacionales. Esto, señala la firma, llevará a desinversiones en capital de trabajo y disminuciones de la deuda a corto plazo. Por estos y otros factores, Fitch calificó a 2024 como el año de la recuperación de esta industria. Asimismo, diversos expertos del sector consultados por DF coinciden que durante el próximo periodo los números no van seguir cayendo en comparación a 2023, pero recalcaron que no hay duda en cuanto a que los resultados de la industria van a seguir estando por debajo respecto de los niveles que exhibía años atrás. Aún así, prevén que a fines de 2024 se registrará un cambio de tendencia luego de dos años de crisis, para dar inicio a una fase de recuperación.

Isapres:

el reto de sobrevivir a la aplicación de dos fallos de la Corte Suprema

Las aseguradoras de salud privadas llegan a 2024 en el punto más crítico de su historia. A contar de enero, verán caer sus ingresos a un promedio de 12% mensual por efecto de la aplicación del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que ordenó anular las alzas aplicadas por concepto de Garantías Explícitas en Salud (GES) desde octubre de 2022. Si bien el mes pasado, el Gobierno logró pasar por el Congreso, a modo de emergencia, indicaciones para que las isapres puedan adelantar el reajuste anual de sus planes desde julio a abril, las empresas han reiterado que esa medida es insuficiente y no alcanza para cubrir ni un cuarto de la caída en los ingresos. El fallo GES es solo el primer escollo. La industria también deberá cumplir la sentencia del máximo tribunal que obliga a las isapres a ajustar todos sus planes a la tabla de factores que aplicó la Superintendencia de Salud en abril de 2020, y devolver a los usuarios los cobros en exceso realizados por esa vía. El Gobierno ha calculado que esa deuda asciende a unos US$ 1.000 millones -monto que también pone en jaque la continuidad de las aseguradoras- en circunstancias que la fórmula para instruir el fallo se está definiendo en el marco de la discusión de una ley corta, actualmente en el Senado. En el horizonte cercano, además se discute la necesidad de implementar una reforma a la salud, en la que se espera se incluyan elementos de seguridad social para el sistema privado, iniciativa que en el caso de prosperar implicará profundos cambios para la estructura actual de las isapres.

Minería:

Despegue del litio, incertidumbre en inversiones y nearshoring

El esperado despegue de la industria del litio dominará la agenda minera en 2024. En el año se afinará el acuerdo SQM-Codelco; se llamarán a licitación privadas aquellos salares susceptibles de explotar como Aguilar y La Isla; Codelco cerrará la compra de LPI y con ello partirá la ingeniería en Maricunga con su filial Salares de Chile.

Se prevé, asimismo, el ingreso al Congreso del proyecto de ley que crea la Empresa Nacional del Litio y defina los salares estratégicos para la producción.

En cobre, no se avizora un despegue de las inversiones, cuya cartera totaliza US$ 67.712 millones. Andrés Sanín, Socio de Consultoría de PwC Chile, señaló que para 2024 se vislumbra un escenario con una potencial menor producción minera, pero con una mayor actividad extractiva por leyes decrecientes, es decir, mismo o mayor esfuerzo y costos por una potencial menor producción, particularmente en Codelco. También se espera alza de costos, por encarecimiento en costos de servicios, equipamiento e insumos al alza, debido a tensiones geopolíticas de China, EE.UU. y Europa. Un foco del sector será la permisología, agregó Sanín.

Diego Hernández, ex presidente de Sonami, dijo que un tema clave para la minería chilena será el nearshoring (prestación de servicios desde naciones cercanas al país contratante), sobre todo ahora, con los problemas geopolíticos en Medio Oriente y Europa -que ya generan problemas en la cadena de suministros- y el interés estadounidense de alejarse de la dependencia industrial china. “Hay una oportunidad para Chile que tiene tratado de libre comercio con EEUU, el gran impulsor del nearshoring”, indicó.