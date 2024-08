Ingresos de Latam suben más de 10% en el segundo trimestre y utilidades llegan a US$ 146 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Latam Airlines está rentabilizando sus operaciones a un ritmo más acelerado de lo previsto por el mercado, ya que la compañía ha logrado reforzar su capacidad de transporte de pasajeros en contraposición a un entorno macro algo más desafiante.

El Ebitda de la compañía subió 22% interanual hasta los US$ 659 millones en el segundo trimestre, algo mejor que los US$ 618 millones promedio estimados por cinco corredoras de bolsa.

Más acentuada fue la sorpresa positiva en utilidades, que con US$ 146 millones fueron casi idénticas a las del mismo trimestre del año pasado, cuando la expectativa general era una caída de 15% interanual.

En línea con los pronósticos, los ingresos del período subieron 13% hasta los US$ 3.030 millones.

Capacidad versus costos

“Latam ha logrado sólidos resultados trimestrales, impulsados por un aumento en la capacidad y un desempeño financiero robusto, a pesar de estar en temporada baja en Sudamérica y tener un entorno macroeconómico que ha ejercido presión sobre las tasas de cambio", dijo a través de un comunicado el CFO de la empresa, Ramiro Alfonsín.

Por su parte, el Ebitdar (excluye también los arriendos) ajustado subió 11% a US$ 619 millones para el trimestre, debido al "aumento en la capacidad operada y la contención de los costos unitarios excluyendo la variable combustible", detalló.

El factor de ocupación alcanzó 82,2% en el segundo trimestre, permitiendo a Latam transportar más pasajeros gracias a un "sólido crecimiento de la capacidad".

Alfonsín aseguró que "la estructura de ingresos diversificada, así como la habilidad del grupo de reposicionar la capacidad entre los mercados permitirán estar en línea con las proyecciones, respaldadas por trimestres históricamente más fuertes por venir y un entorno de demanda estable”.

Todo esto significa que el saldo acumulado del semestre es de ventas por US$ 6.250 millones (un alza de 16% interanual), un Ebitda de US$ 1.427 millones (subió 30%) y ganancias por US$ 404 millones (crecieron 51%).

Movimientos estratégicos

La empresa ya había hecho noticia en la tarde de ayer, al anunciar que Alfonsín dejará el cargo de CFO en noviembre para investirse como chief commercial officer (CCO).

Latam viene de relistar sus ADR en la Bolsa de Nueva York, hito que sus acciones han estado depurando con un intensos flujos a nivel local. Si bien la colocación se realizó a un marcado descuento, el grupo espera beneficiarse de las inversiones de un grupo más amplio de inversionistas.

La acción remontó 0,9% en la bolsa santiaguina, con un monto transado sobresaliente de más de $ 93.700 millones previo a conocerse los resultados de la firma.

También Latam renegoció sus líneas de crédito rotativas a mediados de julio, aumentándolas en US$ 450 millones hasta los US$ 1.550 millones, y extendiéndolas hasta julio de 2029.