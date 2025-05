Ministro de Agricultura alista gira a Asia: “En tiempos de incertidumbre, el objetivo es fortalecer la certeza entre países”

Esteban Valenzuela firmará una serie de acuerdos para diversificar mercados en Japón, China e Indonesia, mientras se declara “esperanzado” de que no se apliquen los aranceles de EEUU.

Manzanas, limones, cuero y lana son algunos de los productos chilenos que podrían abrirse paso en Asia. Esa será parte de la misión del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en su gira por Japón, China e Indonesia -el Presidente Boric encabezará la comitiva en los dos primeros-, donde buscará abrir nuevos mercados para el sector y firmar una serie de protocolos.

Si bien el viaje estaba programado desde antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la guerra arancelaria será el elefante en la habitación de las bilaterales.

“En tiempos de incertidumbre, el objetivo es fortalecer la certeza entre países”, dice el ministro a DF, y cuenta que, ante los aranceles, distintos países asiáticos “nos están buscando para mejorar el intercambio”.

Aún así, Valenzuela declara un “moderado optimismo” ante las tarifas y la posibilidad de que no se apliquen a los productos nacionales: “Estamos absolutamente esperanzados de que vamos a tener una buena conversación con EEUU. Ha sido tan beneficioso el Tratado de Libre Comercio para ambos países, que salirse de esa línea no hace mucho sentido”. De hecho, en junio está prevista una reunión para revisar y perfeccionar dicho TLC.

- ¿Y si EEUU los aplica?

- Como dice un mandamiento tolteca, no nos ponemos en la conjetura y menos en los escenarios malos cuando creemos que no hay razones para aquello.

- Pero, ¿y si lo hace?

- Estamos preparados y vamos a seguir diversificando (mercados).

- ¿Le preocupa que EEUU interprete esta gira como una opción de Chile por China?

- No, este es un encuentro absolutamente periódico, no tiene nada que ver con preferencias o gustitos. Esta gira ratifica que Chile tiene una postura razonable, paciente, moderada; que no quiere polarización ni guerra arancelaria alguna y que es una gira normal, porque todos los gobiernos han ido al encuentro de China con la Celac.

Agenda en Asia

En Japón, el cuarto socio silvoagropecuario de Chile, con exportaciones que superan los US$ 850 millones, el ministro participará de la Expo Osaka, con la presencia de 161 países. Asimismo, junto a altas autoridades de Odepa y el SAG, mantendrá reuniones para abrir el mercado nipón para las manzanas chilenas, avanzar en la zonificación de enfermedades para carnes (ave y cerdo) y acordar la certificación bilateral de productos orgánicos.

En China, principal destino de la agroindustria chilena con envíos por US$ 6.577 millones en 2024, Valenzuela será parte de la delegación presidencial en el foro Celac, donde firmará dos protocolos sanitarios: la ampliación de la exportación de carne de aves, que permitirá exportar carne refrigerada y subproductos congelados; y el protocolo para la exportación de cueros y lanas. También negociará la modernización de protocolos de fruta fresca, tratamiento de frío y la disminución del radio cuarentenario en caso de brotes de mosca de la fruta y zonificación para carnes en caso de gripe aviar.

La gira termina en Indonesia: país al que ningún titular de Agricultura ha viajado en 10 años. Allí, se espera la firma de un protocolo para que los limones chilenos puedan entrar por el puerto de Yakarta y otro para la exportación de plantas ornamentales hacia Chile.

