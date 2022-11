MOP, Hacienda y la CChC destacan reajuste a contratos vigentes: "Le estamos diciendo a los trabajadores que cuidamos sus fuentes laborales"

Como una medida "inédita y responsable", y que cuida los empleos y el desarrollo de las regiones a partir de los recursos públicos. Así calificó esta mañana el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, el reajuste retroactivo a los contratos vigentes del MOP, que durante la semana pasada fue autorizado por Contraloría y que permitirá a aquellos proyectos que sufrieron dificultades durante la pandemia hacer frente a los sobrecostos indexados, en parte, por el alza del costo de los insumos de construcción.

La iniciativa beneficiará a 436 empresas, 95 obras con riesgo de paralizar los trabajos, y protegerá a 30 mil empleos en todo el país.

"Estamos diciéndole a los trabajadores y trabajadores de Chile que estamos cuidando sus puestos de trabajo en momento en que sin duda es muy importante ese tipo de certidumbre", sostuvo García. Y señaló que dicha medida será implementada a la brevedad.

Al punto de prensa asistieron también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, a quienes el jefe de la cartera de Obras Públicas agradeció las instancias de conversación para sacar adelante una iniciativa de este tipo.

"En situaciones difíciles es importante ponerse de acuerdo. Es importante el diálogo, encontrar las convergencias pensando en la mejor calidad de vida de la ciudadanía", mencionó.

Por su parte, el ministro de Hacienda se refirió al eje fiscal de esta medida y señaló que su puesta en marcha significará el desembolso de US$ 380 millones "que están dentro del presupuesto de Obras Públicas para este año" y no implicarán un gasto adicional. Y respecto de la discusión presupuestaria, comentó que "vamos a estar apuntando es que el presupuesto tenga un comienzo rápido durante el 2023 para que no tengamos que estar preocupados a mediados de año de cómo acelerar la ejecución".

En este sentido, Marcel sostuvo que con este reajuste desde el gobierno están, por un lado, respondiendo a la crisis del sector de la construcción, pero también están "asegurando que las obras están comprometidas se ejecuten, y que la inversión que es tan necesaria en este momento en Chile pueda el Estado hacer un aporte significativo tanto en el 2022 como en el 2023".

En tanto, Antonio Errázuriz, presidente de la CChC, agradeció a los ministros presentes como al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, el hecho de "buscar una solución para los problemas que afectan a la industria de la construcción". Y destacó el trabajo colaborativo entre el sector público y privado.

"Creo que podemos avanzar mucho en todos los proyectos que el país y la ciudadanía requieren", señaló.

Modificaciones a resolución original

Respecto de la resolución que establece el mecanismo bajo el cuál se implementarán los cambios a los contratos vigentes, el ministro García se refirió a las modificaciones entre el documento original y aquel firmado por la Contraloría General de la República, que dejaron fuera de esta medida a un grupo de empresas que hoy no cumplen con los requisitos solicitados.

Frente a esto, García sostuvo que al hacer una medida de este tipo, "probablemente lo más difícil es poner los bordes suficientes para garantizar un sistema transparente y que resguarde el espíritu" de la iniciativa. Y agregó que al desarrollar reajustes como este "siempre va a haber algunas empresas que se puedan quedar afuera".

"Lo importante es el volumen de la inversión, el volumen de este esfuerzo es que son cerca de 1.400 contratos que tenemos a nivel nacional los que van a estar beneficiados", detalló.

De acuerdo al jefe del MOP, el reajuste se aplicará principalmente a caminos, bordes costeros y caletas, entre otros proyectos.