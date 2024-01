Otra gran exportadora de fruta se va a reorganización para evitar la quiebra

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La productora y exportadora de fruta Chisa -Chilean South Apple, controlada por capitales chilenos y estadounidenses- solicitó a la justicia la apertura de un proceso de reorganización financiera. Sus pasivos superan los US$ 202 millones. De éstos, US$ 167 millones corresponden a cuentas por pagar a empresas relacionadas, mientras que poco más de US$ 34 millones son deuda bancaria y sus principales acreedores son los bancos Bci, Chile, Santander y Bice.

La firma partió en 2012, en Angol, con foco en manzanas y cerezas.

“La estrecha situación financiera que atraviesa Chisa actualmente tiene su origen en inversiones realizadas en años anteriores en campos y plantaciones de nuevas variedades de fruta que no han rendido los retornos esperados en los primeros años”, dijo en su presentación a la justicia el abogado de la empresa, Nelson Contador.

Añadió que la sociedad efectuó un cambio en la gestión de la administración societaria y operacional. “Se tuvo que convivir con los efectos de la pandemia, lo cual se encuentra hoy ampliamente superado. Sin embargo, las razones de este bajo rendimiento inicial han sido identificadas y resueltas, y tanto los accionistas como la administración actual estiman que no serán recurrentes”, aseguró.

El abogado dijo que, desde junio de 2022, la firma ha trabajado en alternativas que le permitan reestructurase, intentando llegar a un acuerdo voluntario con la banca. “Esta negociación directa no logró la unanimidad requerida para este tipo de acuerdos en el plazo determinado por la administración, razón por la cual resulta indispensable iniciar un procedimiento de reorganización judicial para lograr distintas condiciones de pago de sus deudas y adecuarlas a los flujos de caja que la empresa actualmente mantiene y proyecta”, afirmó.