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Providencia supera a Las Condes en valor de gastos comunes y se acerca al podio de las comunas más caras de la RM

La plusvalía dejó de mandar: el tamaño de las comunidades y la estructura de costos pasaron a ser las variables que más explican las diferencias entre edificios, explican los expertos.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Domingo 12 de julio de 2026 a las 19:20 hrs.

<p>Foto: Aton Chile.</p>

Foto: Aton Chile.

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