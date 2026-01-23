Reconocida marca de termos Stanley abrirá su primer local en Chile en el Costanera Center
Noticias destacadas
La marca estadounidense Stanley, reconocida por sus termos y vasos, abrirá su primera tienda física en Chile, en el Costanera Center, apertura que marca el principio de un plan de expansión en el país. Stanley llegó hace ocho años, pero este será su primer punto de venta oficial.
El brand manager de la firma, Benjamín Pfeffer, explicó que la marca cuenta con presencia nacional a través de distribuidores oficiales. Stanley, a futuro, tiene planes de abrir dos tiendas físicas más, “además de dos módulos tipo isla en los principales malls de Santiago”. También quieren abrir tres tiendas adicionales en regiones para “reforzar la cercanía con los consumidores a lo largo del país”.
En Chile, Stanley es representada por Pointbreak, empresa que también trae y desarrolla marcas internacionales como Opinel, Lodge y Brabantia, entre otras.
En los últimos años, la marca ha lanzado colecciones junto a figuras y marcas de alcance mundial como Lionel Messi, Post Malone y Barbie, además de clubes de fútbol como PSG y Arsenal.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Enaco en picada contra nuevo plan regulador de Lo Barnechea: apunta a “incongruencias y discriminaciones inaceptables”
Sostiene que terrenos de su propiedad han sido gravados con restricciones arbitrarias. “El sector Valle La Dehesa ha sido desarrollado por la inmobiliaria desde el año 1995, mediante la ejecución de múltiples proyectos inmobiliarios”, destacó.
Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva
Ofrecerá financiamientos de entre US$ 500 mil a más US$ 20 millones para clubes, ligas y federaciones, respaldados en contratos de derechos televisivos, patrocinios y transferencia de jugadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete