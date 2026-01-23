Reconocida marca de termos Stanley abrirá su primer local en Chile en el Costanera Center

La marca estadounidense Stanley, reconocida por sus termos y vasos, abrirá su primera tienda física en Chile, en el Costanera Center, apertura que marca el principio de un plan de expansión en el país. Stanley llegó hace ocho años, pero este será su primer punto de venta oficial.

El brand manager de la firma, Benjamín Pfeffer, explicó que la marca cuenta con presencia nacional a través de distribuidores oficiales. Stanley, a futuro, tiene planes de abrir dos tiendas físicas más, “además de dos módulos tipo isla en los principales malls de Santiago”. También quieren abrir tres tiendas adicionales en regiones para “reforzar la cercanía con los consumidores a lo largo del país”.

En Chile, Stanley es representada por Pointbreak, empresa que también trae y desarrolla marcas internacionales como Opinel, Lodge y Brabantia, entre otras.

En los últimos años, la marca ha lanzado colecciones junto a figuras y marcas de alcance mundial como Lionel Messi, Post Malone y Barbie, además de clubes de fútbol como PSG y Arsenal.