Restaurante en La Reina pide millonaria indemnización tras expropiaciones para autopista

Al igual que la primera etapa de la autopista Américo Vespucio Oriente (AVO), la fase dos -que va desde Av. Príncipe de Gales hasta la Rotonda Grecia- considera una serie de expropiaciones. Para esto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) conformó comisiones de peritos para fijar los valores a pagar a los propietarios de los terrenos expropiados.

Como parte de estos procesos, la sociedad dueña del Restaurant Oriental (en Avenida Ossa casi esquina Las Arañas, La Reina) recurrió a la justicia para reclamar el monto de las indemnizaciones que se fijaron en tres expropiaciones en que se vio involucrada.

Además, la empresa solicitó una millonaria indemnización por concepto de lucro cesante, esto es, las ganancias que se dejaron de percibir como consecuencia directa de las expropiaciones, explicó a Diario Financiero el abogado del restaurante, Christian Espejo.

Actualmente, el restaurante está operativo y tiene acceso por la calle Las Arañas.

“La gente no sabe que funciona porque desde afuera no se percibe. Ya pasó el periodo que fue cero visitas, cero clientes, e incluso sin cocina, pero hay clientela que derechamente no va en estas condiciones. Eso lo reflejamos con los libros de contabilidad”, explicó el jurista.

Además, dijo que “resulta justo y procedente” aumentar las indemnizaciones fijadas por los peritos, ya que el monto de éstas es “sustancialmente menor al valor real y efectivo” de los inmuebles expropiados, sostuvo el abogado de la sociedad en sus presentaciones a la justicia.

Las tres expropiaciones de los paños con frente por Av. Ossa suman casi 400 metros cuadrados (m2), de un total de 1.335 m2 que tenía originalmente el restaurante.

Uno de los lotes expropiados suma 95 m2 y se fijó una indemnización de $ 156 millones, mientras que el restaurante pide $ 237 millones. Otro es de 168 m2 y se fijó un pago de $ 690 millones, frente a los $ 1.020 millones que pide la empresa.

La tercera expropiación fue por un lote de 109 m2, por lo que se indemnizó provisionalmente con $ 263 millones y el afectado solicitó $ 765 millones.

“Es relevante la ubicación del predio expropiado en primera línea al eje estructural de Avenida Américo Vespucio, de importancia y presencia comercial, en conjunto con las posibilidades de desarrollo inmobiliario que presenten”, dijo el abogado del restaurante en cada una de las reclamaciones presentadas a la justicia.

Junto a esto, se solicitó el pago de lucro cesante: $ 2 mil millones por dos lotes, en que se ubicaba una zona de estacionamientos y en la otra las oficinas de la sociedad. Por el tercero se pidió $ 153 millones.

“Los ingresos que se dejan de percibir como consecuencia de la expropiación son consecuencia inmediata y directa de la misma, ya que, de no haber mediado el acto de autoridad, la demandante hubiese seguido explotando el restaurante de comida china”, dijo la empresa en sus reclamaciones.

El abogado Espejo cuestionó además el retraso en los pagos de las indemnizaciones provisionales: “Eso genera un perjuicio adicional a los propietarios”.