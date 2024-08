Salmones Camanchaca revierte pérdidas y sus ingresos crecen 49%

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Salmones Camanchaca revirtió los resultados negativos del segundo trimestre de 2023 y reportó a la CMF un crecimiento de un 49% en sus ingresos entre abril y junio, alcanzando los US$ 94,5 millones. Asimismo, las ganancias de la compañía ascendieron a US$ 7,2 millones, lo que se contrasta con la pérdida de US$ 1,9 millones del mismo periodo del año anterior.

Si bien las ventas del salmón Atlántico mostraron un precio promedio un 10% más bajo este año, esa disminución fue compensada por un aumento de un 61% en el volumen vendido.

El vicepresidente de la firma, Ricardo García, dijo que durante el segundo trimestre se recuperó biomasa faltante del primero, cuando se dio “una inusual inapetencia de los peces, y esta recuperación permitió mejorar la rentabilidad con mayores volúmenes y menores costos. Eso fue determinante para enfrentar un periodo de precios que continúan bajando”.

Y agregó que “confiamos en que, bajo parámetros ambientales normales, el negocio tendrá un mejor desempeño en la segunda parte del año”.