"Terrorismo", alianza con Perú, cerezas y guerra arancelaria: Las claves y dolores del mundo agrícola para la temporada 2025-2026

El pulso y termómetro del mundo agrícola chileno se pudieron medir este miércoles en la XIX versión del Seminario “¿Cómo se viene la temporada 2025-2026?”, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), donde su presidente, Antonio Walker, hizo un repaso de los principales desafíos y dolores del sector, donde fue tajante respecto a los problemas de seguridad en el sur del país.

“Decimos fuerte y claro hoy día: no más terrorismo en la Macrozona Sur de Chile”, expresó, generando inmediatos aplausos entre el público asistente. “No podemos normalizar que las bandas de crimen organizado se hayan desplazado hacia los sectores rurales. El crimen organizado debe ser expulsado del campo chileno”.

Y si bien destacó y valoró que la violencia en el sector se ha reducido en un 62% gracias al estado de excepción y distintas leyes, el ex ministro de Agricultura enfatizó que “hay todavía una célula terrorista, que no son más de 500 personas, que tienen tomado cerca de 8.000 a 12.000 hectáreas, y ahí no se respeta el Estado de Derecho”. Acto seguido, instó a las autoridades a que los agricultores fueran escuchados en la discusión legislativa en torno al reciente informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento.

Respecto al escenario electoral, el líder gremial contó que el lunes de esta semana tuvieron una reunión con distintos partidos políticos, donde les informaron que trabajan en una propuesta para un programa agrícola que será entregado a todos los candidatos presidenciales. Asimismo, dijo que en octubre todos los aspirantes a La Moneda serán invitados al encuentro anual del sector, Enagro.

“Queremos que Chile vuelva a crecer, ojalá, al 5%, y para eso, tenemos que soltar las amarras, y la agricultura tiene mucho que decir”.

Infraestructura hídrica

Entre los principales desafíos del agro, Walker mencionó el tema hídrico, donde enfatizó que, pese a las recientes lluvias, la tendencia sigue siendo la sequía. “La infraestructura hídrica está al debe”, dijo al respecto y detalló que si en 2007 habían 1,2 millones de hectáreas con riego, a 2022 la cifra descendió hasta las 900 mil hectáreas.

“Mientras Perú amplía sus fronteras agrícolas con grandes proyectos de irrigación, Chile aún no cuenta con un plan integral para regar el desierto, modernizar y asegurar el riego del centro-sur, ni desarrollar embalses y desaladoras multipropósitos”, criticó.

“Seguimos dependiendo de iniciativas pequeñas, muy valiosas, pero insuficientes”, agregó y mencionó que solicitaron al Gobierno la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos para avanzar en una mejor gestión del agua. Al respecto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, dijo en su presentación que “estamos avanzando con esos diálogos”.

Walker enfatizó que “no hay nada más caro que el costo de los efectos de la sequía” y que los agricultores “estamos disponibles para contribuir al financiamiento de grandes obras de riego.

Alianza con Perú

El presidente de la SNA hizo especiales menciones a distintos mercados, como los frutos secos, la carne, la leche, el vino, los granos, las hortalizas y la uva de mesa. Sobre las exportaciones de este último fruto, calificó la temporada 2024 como “excelente”, pero advirtió que “entra en un 2025 complejo y lo debemos analizar en detalle”.

Así, mencionó ante los presentes una idea de su predecesor, Cristián Allendes, y propuso “hacer una gran alianza con Perú para que pueda recibir el mercado las 80 millones de cajas que produce Perú de uva y las 60 millones de cajas de uva de mesa que produce Chile”. "Si nos complementamos con Perú -siguió- podemos abastecer los mercados internacionales sin ir en detrimento de los precios”.

Cerezas

Tras destacar que las cerezas son el tercer producto de exportación del país, después del cobre y los salmones, con más de US$ 3.500 millones exportados, Walker expresó: “El futuro de la cereza no depende de China, el futuro de la cereza depende de nosotros”.

En esa línea, contó que desde el gremio impulsan una propuesta elaborada junto a Frutas de Chile y Fedefruta para avanzar en una norma de exportación que eleve los estándares de calidad y que proteja la reputación internacional del fruto rojo. Dentro de las medidas, se pretenden eliminar los taninos y algunas variedades que no llegan en buen estado a destino, detalló.

Por su parte, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, indicó que desde el gremio proyectan un crecimiento del 6% en el volumen de la temporada 2025-2026. A nivel general, dijo que los volúmenes de exportacion de frutas chilenas en lo que va del año van un 18% arriba respecto a la temporada pasada y que "estamos muy esperanzados de que el 2025 va a ser un muy buen año".

Aranceles EEUU

Respecto a la guerra arancelaria desatada por EEUU, Walker comentó que los principales afectados al arancel del 10% impuesto por la primera economía son la industria de los salmones y la de la fruta fresca de exportación.

Adelantó que está prevista una reunión entre el canciller Alberto van Klaveren y representantes de EEUU en el marco del Tratado de Libre Comercio (TDLC) entre ambos países; "confiamos en sus resultados, porque no podemos quedar atrapados en tensiones geopolíticas ni debilitar nuestra apertura comercial”, comentó. También hizo hincapié en que los productos americanos no pagan aranceles al entrar a Chile, por lo que “creemos que nosotros tampoco tenemos que pagarlos”.

El ministro Valenzuela sostuvo que las conversaciones con los norteamericanos “van bien, nos queremos mucho, el TDLC es muy bueno para ambos países y el canciller está teniendo un proceso muy sereno y fecundo con EEUU”.

Entre otras alarmas levantadas por Walker, figuró el último reavalúo fiscal de predios agrícolas, la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y las nuevas guías del Servicio de Evaluación Ambiental.