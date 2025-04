Hortifrut evalúa estrategias por posibles impactos de aranceles en el mercado frutícola

La mayor productora mundial de arándanos no es ajena a los factores geopolíticos que remecen el tablero del comercio internacional.

El presidente de Hortifrut, Nicolás Moller Opazo, sostuvo en la memoria de la frutícola chilena que, de generarse cambios en las tarifas comerciales estadounidenses con México y Canadá, “impactaría en los precios y volúmenes de nuestro sector. Ante este escenario, la administración ya está evaluando distintas estrategias y planes de acción”.

La compañía cerró el ejercicio anterior con pérdidas por US$ 45 millones, pero Moller aclaró que este resultado negativo responde a decisiones estratégicas que han tomado para mejorar la genética de sus plantaciones, en particular, respecto al “arranque de hectáreas en México que no fueron exitosas, una decisión alineada con nuestros proyectos de recambio varietal, que consideramos generará mayor eficiencia y rentabilidad en el futuro”.