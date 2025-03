Schwager suma nuevo contrato en el sector minero y cierra con Lundin Mining

Acuerdo por servicios asciende a US$ 25 millones.

25 de abril 11:00 Hrs Asamblea de socios de la firma.

Tras adjudicarse un contrato hace pocas semanas con Chuquicamata Subterránea de Codelco, la histórica firma Schwager informó que logró un nuevo contrato de servicios mineros, esta vez con Minera Lumina Copper Chile, filial de la canadiense Lundin Mining.

El acuerdo, por US$ 25 millones y por una extensión de tres años y dos meses, contempla que la empresa oriunda de Lota se encargará del mantenimiento de la planta concentradora e instalaciones de hidrometalurgia en la región de Atacama, específicamente en la comuna de Tierra Amarilla. Cabe destacar que, durante 2024 y lo que va de 2025, Schwager ha logrado importantes adjudicaciones con reconocidas empresas del sector minero, acumulando, junto con este nuevo contrato, más de US$ 200 millones. Schwager cerró el año 2024 con ingresos por sobre US$ 100 millones y un crecimiento de 13,5% en sus resultados.

El gerente general de Schwager, Alex Acosta, destacó que “ha sido un gran año para nuestra empresa. Esto es consecuencia de una estrategia bien planificada, conscientes de que somos un actor relevante en el ecosistema minero”.