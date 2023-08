Accidentes fatales en minería ya igualan la cifra total de 2022 y se concentran en grandes operaciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tres decesos durante el fin de semana enlutaron a la industria minera. Afectaron a la empresa Minera ACF Yodo y Nitratos y a una firma contratista de Los Bronces de Anglo American. Y con estos eventos, los accidentes con resultado fatal llegan a 12 muertes durante el año, informó el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin). La cifra iguala lo registrado en todo 2022, cuando se produjeron once accidentes y 12 fatalidades.

Este año, el 42% de los eventos con resultado de muerte se produjeron en operaciones de gran minería, siendo el 67% de responsabilidad de empresas mandantes y 33% de firmas contratistas.

Esto marca una diferencia con el 2022, cuando solo el 16,6% correspondía a fatalidades ocurridas en operaciones de la gran minería y el 42% era de pequeña minería. Pero se mantiene la tendencia de que la mayor parte de los accidentes y las fatalidades ocurren en las compañías mandantes.

Sernageomin lamentó los decesos del fin de semana. "Estas situaciones nos conmueven y remecen, porque la seguridad de quienes se desempeñan en faenas mineras constituye un imperativo ético, ha sido, es y será nuestra principal preocupación", dijo la entidad, agregando que "estas pérdidas demuestran que la industria y todos los actores del sector minero no podemos decaer, y tenemos el permanente desafío de avanzar y mejorar en materia de seguridad y accidentabilidad".

Por su parte, Juan Cariamo, Co Ceo de Vantaz Group, hizo ver que la minería, sobre todo la gran minería, tiene estándares tremendamente altos en seguridad y salud. La actividad ha bajado la fatalidad en más de 80% en la última década, lo que a su juicio se debe a, primero, factores culturales, "en el sentido de que ha logrado que las personas se apropien de sus riesgos, que pueden producir daño tanto a su propia seguridad como a la de los otros, de esa manera, la administración del riesgo cada vez reside más en las personas que están expuestas a él y eso es muy relevante". Antiguamente, aseveró, eso no ocurría, el administrador o el dueño del riesgo era como una persona lejana y, por lo tanto, la gente no adquiría responsabilidad sobre ese riesgo. Hoy día eso ha cambiado enormemente, aseguró.

En segundo lugar, enfatizó Cariamo, hay un cambio tecnológico. "De alguna manera la automatización y la tecnología ha ayudado lentamente a sacar a las personas de la línea de fuego, por así decirlo, e inclusive todo lo que es la evolución de los EPP (equipos de protección personal). Hoy la evolución de los EPP ha cambiado dramáticamente mucho de los daños a los cuales estaban expuestos las personas en décadas pasadas. En general las compañías han evolucionado una enormidad, han hecho cambios significativos y eso se ha notado en las tasas de fatalidad de la gran minería".

¿Qué falta? "Siempre faltan cosas y quizás la mayor falta o la mayor necesidad todavía sigue siendo de índole más bien humana, es decir, cómo capacitar a las personas, cómo prepararlas, cómo estar en un nivel tal de conciencia y administración de los riesgos que en realidad efectivamente se lleve al control crítico, al control de aquellos riesgos que sean más incisivos en daño a las personas, prácticamente a cero probabilidad. Y eso depende exclusivamente de las personas, eso requiere de mucha conversación y reflexión permanente, un factor tremendamente humano más allá de lo tecnológico", reflexionó el co CEO de Vantaz Group.

El caso de Codelco

En 12 meses, la estatal suma cuatro accidentes con resultado de muerte: uno en Chuquicamata Subterránea, otro en Rajo Inca en El Salvador y dos en El Teniente.

La última fatalidad se produjo el pasado 29 de junio, cuando el trabajador contratista de la división El Teniente, Osvaldo Bustamante Frías, de 29 años, "sufrió una descarga durante la instalación de un generador eléctrico", informó la estatal.