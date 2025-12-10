Albemarle completa con éxito pruebas en planta extracción directa de litio en Chile y alista operación comercial

Según la compañía, se trata de la primera instalación de este tipo en funcionar en régimen en el país. A su lanzamiento fue el embajador de EEUU en su primera actividad en Chile.

La principal productora de litio del mundo, la estadounidense Albemarle, anunció este miércoles que, tras completar la validación operacional de su planta piloto de Extracción Directa de Litio (DLE) en La Negra (Región de Antofagasta), "la compañía cuenta con la certeza técnica necesaria para congelar el diseño de su futura planta comercial, paso previo a su ingreso al Estudio de Impacto Ambiental (EIA)".

Según la gigante, "este avance representa un hito para la industria del litio en Chile, al confirmar la madurez tecnológica del proceso y su potencial para producir litio con mayor eficiencia y menor huella hídrica y energética".

El anuncio se realizó en el marco de una visita técnica que reunió a autoridades -entre ellas, el gobernador regional Ricardo Díaz y representantes del sector público y privado- y que contó también con la presencia del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, en lo que fue su primera actividad oficial fuera de Santiago y su primera visita a una empresa en Chile.

Durante el recorrido, ejecutivos de Albemarle presentaron los resultados obtenidos en la validación tecnológica, entre los que destacan más de 3.000 horas de operación nominal, equivalentes a más de 90 días continuos, una recuperación de litio superior al 94% en operación estable, así como avances significativos en eficiencia hídrica y energética, logrando reutilizar hasta un 85% del agua utilizada durante la fase de validación.

Estos resultados consolidan el desempeño del proceso y permiten avanzar con el diseño final de la planta comercial que se presentará en el EIA, dijo Albemarle.

Sebastián Carmona, vicepresidente y líder regional para Latinoamérica de Albemarle, señaló que “la validación de nuestra tecnología DLE marca un punto de inflexión en la manera en que Chile puede producir litio de manera más sostenible”.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, destacó la oportunidad de conocer en terreno el avance que impulsan la vida moderna y agregó que “Albemarle es uno de los mayores productores de litio, un mineral esencial para las tecnologías del futuro. De esta manera, esta empresa no sólo contribuye a la economía del país mediante la exportación del litio, sino que también posee un valor estratégico ya que impulsa el desarrollo de una industria de alto valor agregado".

El diplomático aseguró que "trabajando juntos, Estados Unidos y Chile pueden hacer que nuestros países sean más seguros, más fuertes y más prósperos. Estoy comprometido a fortalecer esa relación y asegurando que tanto Chile como mi país se beneficien de las oportunidades del futuro”.

Albemarle ha destinado US$ 30 millones a la planta piloto de DLE en La Negra y otros US$ 216 millones a la planta de recuperación de sales en el Salar de Atacama, operativa desde 2023.