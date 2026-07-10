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Cambio de mando en el Consejo Minero: Patricio Hidalgo asume presidencia y sale de la mesa directiva Jorge Gómez

Soledad Jeria de Rio Tinto entra al comité ejecutivo como primera vicepresidenta, Mario Larenas (Freeport) como segundo vicepresidente y Jess Farrell (BHP) como tercer vicepresidente.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 14:12 hrs.

Valeria Ibarra cobre BHP Antofagasta Minerals Teck
<p>Cambio de mando en el Consejo Minero: Patricio Hidalgo asume presidencia y sale de la mesa directiva Jorge Gómez</p>

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