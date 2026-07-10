Cambio de mando en el Consejo Minero: Patricio Hidalgo asume presidencia y sale de la mesa directiva Jorge Gómez

Soledad Jeria de Rio Tinto entra al comité ejecutivo como primera vicepresidenta, Mario Larenas (Freeport) como segundo vicepresidente y Jess Farrell (BHP) como tercer vicepresidente.

El club de las grandes empresas mineras de Chile, el Consejo Minero, informó este viernes la nueva conformación de su comité ejecutivo, instancia que asumirá el liderazgo de la asociación gremial por un período de dos años.

Tras el proceso de designación, la presidencia quedó en manos de Patricio Hidalgo, de Collahuasi, quien estará acompañado por Soledad Jeria (Rio Tinto) como primera vicepresidenta, Mario Larenas (Freeport) como segundo vicepresidente y Jess Farrell (BHP) como tercer vicepresidente. Iván Arriagada, de Antofagasta Minerals (AMSA), se mantendrá en la mesa en calidad de past president.

Con esta renovación dejan sus cargos son Jorge Gómez, ex presidente de Collahuasi que asume la próxima semana en Codelco; Amparo Cornejo, de Teck, en su calidad de vicepresidenta y Brandon Craig, quien asumió el 1 de julio como CEO de BHP global.

Con esta nueva estructura, señaló la entidad, el Consejo Minero reafirmó "su compromiso de seguir contribuyendo al debate técnico de políticas públicas y normativas que potencien el valor de la industria minera chilena frente a los desafíos globales".