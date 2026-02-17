Brazo minero del grupo Luksic eleva en 53% sus utilidades en 2025 y marca flujo récord ante mayor precio del cobre

En sus resultados al cierre del año, Antofagasta plc generó US$ 1.088 millones en beneficio del Estado, US$ 333 millones más que en el año 2024.

Un 2025 para descorchar champagne tuvo la matriz del brazo minero del grupo Luksic, Antofagasta plc, pese a una caída del 1,6% en su producción de cobre. Es que la compañía a cargo de Antofagasta Minerals y del Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), informó este martes que cerró el año con utilidades antes de impuesto de US$ 3.159 millones, lo que representa un aumento del 53% respecto de 2024.

“Antofagasta plc logró un Ebitda récord durante 2025, lo que fue el resultado de haber mantenido nuestra disciplina operacional, con costos de producción bajos, y de los mayores precios del cobre y de subproductos como el oro y el molibdeno, metales que también producimos”, sostuvo Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta plc.

Los ingresos del grupo aumentaron 30% respecto a 2024, llegando a US$ 8.620 millones, debido a los mayores precios del cobre y de los subproductos oro y molibdeno, junto con un aumento en las ventas de estos metales, explicó la firma en un comunicado.

Por su parte, el Ebitda fue de US$ 5.202 millones, un 52% superior al registrado en el año anterior. Además de los mayores ingresos, "este buen resultado refleja también la disminución en el costo neto caja, el que bajó a US$1,19 por libra, 27% menor en comparación con el año 2024", indicó Antofagasta plc.

Ante los resultados financieros, la compañía detalló que generó impuestos por US$ 1.088 millones en beneficio del Estado, US$ 333 millones más que el año previo.

Proyectos e inversiones

Durante 2025, Antofagasta plc invirtió cerca de US$ 3.700 millones en sus proyectos, especialmente en la nueva concentradora de Minera Centinela y en la ampliación de la planta desalinizadora y el nuevo sistema de transporte de concentrados de Minera Los Pelambres.

Para este año se esperan inversiones por US$ 3.400 millones, sin incluir la decisión de inversión relacionada con Minera Zaldívar, que se definirá en los próximos meses, dijo la empresa.

Al respecto, Arriagada señaló: "Nuestras principales iniciativas de construcción en estas dos operaciones, las dos más grandes del Grupo, siguen avanzando de acuerdo con sus cronogramas y presupuestos. Con esto, estamos en línea con nuestra aspiración de aumentar la producción del Grupo en un 30% en el mediano plazo, con costos competitivos".

Así, en medio del "valor fundamental" del cobre en la sociedad, como dijo, Antofagasta plc ratificó sus proyecciones de producción 2026: entre 650.000 y 700.000 toneladas de cobre fino, entre 215.000 y 235.000 onzas de oro, y entre 12.500 y 14.000 toneladas de molibdeno.