Producción de cobre de Antofagasta Minerals cae 1,6% en 2025, pero la de oro y molibdeno se disparan a dos dígitos

Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, cerró 2025 con una producción total de cobre de 653.700 toneladas de cobre fino, lo que representa una caída del 1,6% en comparación con 2024. La cifra se ubica prácticamente en el piso del rango de proyección para el ejercicio (650.000-700.000 toneladas) y en línea con las estimaciones de la misma minera, que en el tercer trimestre anticipó que su desempeño cupífero se movería en la parte inferior de las estimaciones.

En el resultado del último trimestre de 2025, los cuatro yacimientos del grupo chileno totalizaron 177.000 toneladas, registrando un alza del 9,4% versus el trimestre inmediatamente anterior. Ante las cifras, el CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, destacó que "nos complace haber logrado un sólido cuarto trimestre, con un desempeño consistente en seguridad y una producción de cobre un 9 % superior".

Por otro lado, el ejecutivo celebró que "nuestra constante disciplina en los costos directos y los sólidos ingresos por subproductos nos permitieron cerrar el año con una reducción del 27% en los costos directos netos anuales, alcanzando los US$ 1,19 la libra, el nivel más bajo en cinco años". En 2024, el costo neto de caja para producir cobre fue de US$ 1,64 la libra.

En el zoom al desempeño divisional durante 2025, Los Pelambres cerró el año con una producción de cobre de 295.300 toneladas, un 8% menor que en 2024 debido a la baja en las leyes del mineral y actividades de mantenimiento; en el Distrito Centinela (Concentrados y Cátodos) la producción fue de 240.400 toneladas, un 7,4% más que en el año previo, ante un equilibrio entre la mayor producción de Concetrados (+43%) y una menor en Cátodos (-35%); Antucoya anotó 81.200 toneladas de cobre, crecimiento un 1% interanual; y Zaldívar registró 36.700 toneladas, representando una baja de 8,5%.

Oro y molibdeno se disparan a dos dígitos

Más allá del cobre, la producción de oro y molibdeno de la minera brillaron. De acuerdo con el detalle informado al mercado, Antofagasta Minerals cerró 2025 con 211.300 onzas de oro, un 13% más que en 2024, debido a un mayor desempeño tanto en Centinela Concetrados como en Los Pelambres. En el último trimestre del año, la producción del precioso metal aumentó un 23% respecto a julio-septiembre.

Por su parte, el molibdeno llegó a las 15.800 toneladas, creciendo un 48% en el año completo, ante un aumento en la producción de Los Pelambres y en Centinela Concentrados. En el cuarto trimestre, se produjeron 4.400 toneladas de molibdeno, un 13% más que en el trimestre inmediatamente anterior.

Proyecciones 2026 e inversión

Como se anunció previamente en el Informe de Producción del Grupo del tercer trimestre de 2025, se espera que la producción total de cobre para el año 2026 sitúe entre 650.000 y 700.000 toneladas, con un aumento gradual de la producción en Los Pelambres gracias a mayores leyes del mineral. Lo anterior, en medio de positivas perspectivas para el mercado del cobre: "La demanda por el metal continúa creciendo impulsada por la seguridad energética, la electrificación y las crecientes necesidades de las tecnologías modernas, a la vez que la oferta se mantiene restringida", comentó Arriagada.

Asimismo, se proyecta que la producción de subproductos sea de entre 215.000 a 235.000 onzas de oro y de 12.500 a 14.000 toneladas de molibdeno.

Respecto a las inversiones para el presente ejercicio, el CEO destacó que el desembolso planificado alcanza los US$ 3.400 millones. "“Esto refleja las actividades en los proyectos de crecimiento en Centinela y Los Pelambres, así como una mayor actividad para desarrollar el rajo Encuentro Sulfuros, en Centinela”, dijo.

Sobre los proyectos estructurales de la minera, detalló que “seguimos avanzando en la construcción de los proyectos tanto en Minera Centinela como en Minera Los Pelambres. En noviembre pudimos evidenciar el progreso que se ha realizado a la fecha con la visita de un grupo de inversionistas y analistas al proyecto Nueva Centinela, el que incluye una segunda planta concentradora para aumentar la producción en Centinela una vez que entre en operación, el 2027".

Por otro lado, en Minera Zaldívar continúan los estudios y trabajos de ingeniería con miras a construir una solución de largo plazo en el suministro de agua más allá del 2028. Se espera que el directorio tome una decisión al respecto este año.