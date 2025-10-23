Brazo minero del grupo Luksic asegura que producción de cobre de este año se ubicará en el rango inferior de las proyecciones informadas al mercado

El costo neto a cátodos disminuyó más de 30% en relación con el mismo periodo de 2024, principalmente por mejores precios y aumentos en la producción de subproductos como el oro y el molibdeno, informó Antofagasta Minerals.

Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, alcanzó una producción de 476.600 toneladas de cobre fino en los primeros nueve meses del año, lo que representa un aumento de cerca del 3% en comparación con el mismo periodo de 2024. Este resultado se logró gracias a mejores resultados en la línea de concentrados de Minera Centinela, detalló la compañía.

"Tuvimos un tercer trimestre positivo, con una producción en línea con lo esperado y con costos que muestran una tendencia a la baja. Nuestros dos principales distritos mineros, Los Pelambres y Centinela, obtuvieron márgenes sólidos, respaldados por un aporte récord de los subproductos de US$1,35 por libra, debido principalmente a un incremento en la producción de oro y a mejores precios", señaló Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals.Tal rebaja de costos implica una disminución de 30% en este ítem.

El ejecutivo informó que la producción de cobre de este año se ubicará en el rango inferior de las proyecciones informadas al mercado, aunque para los últimos tres meses se anticipa un aumento en las leyes y en el tratamiento de los minerales que explota Minera Los Pelambres.

"Gracias a nuestro enfoque continuo en lograr eficiencia operativa y al aporte de los subproductos, hemos reducido nuestra proyección de costo neto a cátodo para 2025 a US$ 1,20 a US$ 1,30 por libra. Asimismo, también disminuimos el gasto de capital esperado para este año a US$ 3.600 millones, principalmente debido a la depreciación del peso chileno", afirmó Arriagada.

Los proyectos de crecimiento que el grupo está impulsando en Centinela y Los Pelambres siguen avanzando según lo previsto y dentro de sus respectivos presupuestos. "Estos proyectos contribuirán a aumentar en 30% la producción de cobre a mediano plazo y al crecimiento de los márgenes del grupo gracias a una producción adicional de subproductos en Centinela", comentó Iván Arriagada.

Por su parte, el máximo ejecutivo se refirió al cobre en los mercados mundiales. "Este metal sigue demostrando fundamentos de mercado sólidos, con una demanda global en aumento impulsada por temas como la seguridad energética, la electrificación y el desarrollo de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial", dijo el CEO de Antofagasta en un comunicado.

Por el lado de la oferta, agregó, "la industria global del cobre continúa enfrentando altos niveles de interrupciones, así como factores estructurales tales como la disminución de las leyes y el aumento de la dureza del mineral".

Finalmente, Antofagasta Minerals informó que espera producir entre 650.000 y 700.000 toneladas de cobre fino durante el año 2026.