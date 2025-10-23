Click acá para ir directamente al contenido
Brazo minero del grupo Luksic asegura que producción de cobre de este año se ubicará en el rango inferior de las proyecciones informadas al mercado

El costo neto a cátodos disminuyó más de 30% en relación con el mismo periodo de 2024, principalmente por mejores precios y aumentos en la producción de subproductos como el oro y el molibdeno, informó Antofagasta Minerals.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 23 de octubre de 2025 a las 09:34 hrs.

Valeria Ibarra
<p>Brazo minero del grupo Luksic asegura que producción de cobre de este año se ubicará en el rango inferior de las proyecciones informadas al mercado</p>

