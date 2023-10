Cómo queda la Estrategia Nacional del Litio con el ingreso de Tsingshan y la compra de LPI por Codelco

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Movido ha estado el negocio del litio esta semana.

Al ingreso de la compañía china Tsingshan a Chile para fabricar baterías de este compuesto no metálico en Mejillones por US$ 233 millones, se sumó el anuncio hecho por Codelco de que comprará el 100% de Lithium Power International (LPI) en US$ 244 millones, operación que se concretará el primer trimestre de 2024.

Según los expertos, aunque a primera vista ambas jugadas significan avances en la Estrategia Nacional del Litio, lo cierto es que tal conclusión es engañosa, dado que posiblemente solo el acuerdo al que llegó la corporación estatal implique aumentar la producción de Chile, pero en el mediano plazo y largo plazo.

"Tsingshan, como antes lo hizo BYD, lo que hacen es procesar litio ya producido en Chile, en este caso por SQM Salar, que son cuotas disponibilizadas por Corfo para un productor de derivados que las procese en el país. En este sentido, no se ha aumentado la capacidad de extracción de litio de Chile", explicó el socio fundador de iLiMarkets, Daniel Jiménez, quien detalla que el precio de venta, además, será inferior al precio de venta promedio de SQM, por lo que puede eventualmente significar menores ingresos para el Fisco.

Además, en las compañías que buscan producir y procesar litio en Chile, hay resquemor por la coincidencia de que sean dos empresas chinas -BYD y Tsingshan- las que se adjudicaron la licitación convocada por Corfo. Un ejecutivo de una firma de capitales norteamericanos señaló que "ambas compañías tenían interés en desarrollar otras áreas del negocio -tanto extracción como procesamiento a gran escala- pero que optaron por este contrato con Corfo a una escala menor a la que están acostumbradas para poder tener presencia en un mercado que consideran estratégico y luego crecer".

Otro inversionista comentó: "las compañías chinas han sido muy agresivas en su ingreso a Chile y estos contratos (con Corfo) les sirven para conocer al socio estatal, al ecosistema de negocios".

Codelco y Maricunga

El informe de JP Morgan sobre litio ya lo adelantaba: a las expansiones de SQM y Albemarle en el Salar de Atacama, se sumaría el desarrollo de Maricunga, donde estaba Codelco y LPI. El banco de inversión proyectó que la extracción en esta cuenca comience en 2024 en poca cantidad y su máximo llegue hacia 2030, con 20.000 toneladas de carbonato de litio equivalente.

Las conversaciones entre LPI y Codelco venían desde hace tiempo. En 2018 hubo un acercamiento oficial, que se frustró. Pero desde 2023, las partes comenzaron a dialogar nuevamente. De hecho, en la campaña de exploración realizada por Codelco en el Salar de Maricunga se contó con la colaboración de la filial chilena de LPI, Minera Salar Blanco. Además, esta firma tiene una resolución de calificación ambiental aprobada y consulta indígena favorable de su proyecto, que contempla una inversión de US$ 700 millones para producir 20 mil toneladas de carbonato de litio.

Parte de la propiedad minera de Salar Blanco se superpone con el CEOL (Contrato Especial de Operación) de Codelco en Maricunga. "La transacción consolidará propiedad minera y en ese sentido, facilita el desarrollo del proyecto", explicó Daniel Jiménez, de iLiMarkets, quien detalla que SQM también tiene propiedad en la zona, por lo que es dable pensar que un eventual acuerdo con esta última empresa también incluya derechos sobre Maricunga y sobre know how de la producción de litio.

"La transacción proporciona certeza a los accionistas de LPI en comparación con un escenario de desarrollo independiente de Maricunga por parte de Lithium Power y en el contexto de una perspectiva económica incierta en general", dijo Cristóbal García-Huidobro, director ejecutivo de Lithium Power, al explicar las bondades del deal al mercado.

Pero no todos consideran que la operación redundará en beneficios para Codelco. Sergio Jarpa, presidente de la asociación Voces Mineras y ex vicepresidente de la estatal, estimó que "Codelco no tiene ninguna ventaja en la producción de litio, hay productores que saben más y cuentan con la experiencia. Codelco debería concentrarse en su negocio principal que es producir cobre", señaló. Hizo ver que, incluso, se están desviando recursos de la reciente emisión de bonos por US$ 2.000 millones para financiar esta operación, "cuando se dijo que esos recursos eran para los proyectos estructurales".