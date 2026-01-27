Desde tierras raras hasta selenio: Gobierno presenta estrategia nacional para desarrollar 14 minerales críticos

Ante el auge de la demanda mundial por los minerales clave para la transición energética, el Gobierno presentó la Estrategia Nacional de Minerales Críticos (EMC), que apunta a “convertir a Chile en un proveedor confiable y responsable” de una serie de elementos que van más allá del cobre y el litio.

Así, tras un trabajo de dos años, que contempló tres estudios, 16 reuniones de mesas técnicas y un proceso de consulta ciudadana, el documento fue presentado este martes por la Ministra de Minería, Aurora Williams, al Presidente Gabriel Boric.

“El objetivo es consolidar la producción de cobre, litio, molibdeno, renio, pero también mirar el cobalto, las tierras raras, oro, yodo, boro”, dijo a la salida de la cita. A ellos se suman el antimonio, selenio, telurio, el hierro y la plata. En total, son 14 minerales en los que Chile tiene “una alta potencialidad y factibilidad para que podamos desarrollar”, sostuvo.

La ruta estratégica planteada, incorpora cinco pilares: facilitación procedimental, la mejora de información geológica del país, inclusión de temas que tengan relación con comunidades, equilibrios ambientales y el desarrollo de talento humano.

“Tener esta estrategia va a permitir desarrollar hoy día minerales que son importantes para nuestro país, poder ampliar la matriz productiva, así como también consolidar aquellos minerales en donde somos líderes mundiales”, subrayó Williams.

Contrato de Maricunga

Durante el punto de prensa, la Ministra dio a conocer que este martes se reunió el Consejo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y aprobó las condiciones contractuales para el CEOL (contrato especial de operación de litio) en el Salar de Maricunga, donde Codelco y Rio Tinto desarrollarán un proyecto conjunto.

La aprobación se da tras la toma de razón que ya había hecho Contraloría al contrato, por lo que “nuestro Gobierno ya está en condiciones de firmar el acuerdo con Maricunga SpA, lo que es un avance importante en lo que significa el desarrollo de litio”, indicó la titular de Minería.