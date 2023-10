Excedentes de Codelco caen 65% a septiembre golpeados por retroceso en la producción

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Codelco reportó sus resultados del tercer trimestre de 2023 a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En el documento, la minera estatal informó de una caída de un 65% en sus excedentes durante los nueve primeros meses del presente año, los que alcanzaron US$ 917 millones, cifra que se compara con los US$ 2.606 millones del mismo lapso del 2022. Es decir, este ítem retrocedió en US$ 1.689 millones entre ambos períodos.

"Este desempeño estuvo afectado principalmente por una menor venta de cobre debido a la baja en la producción, mayores costos operacionales y gastos no operacionales", dijo Codelco en un comunicado. Recientemente, Moody's degradó la clasificación crediticia de la compañía y le asignó perspectivas negativas.

La producción, entre enero y septiembre, cerró en 966 mil toneladas de cobre, lo que representa una caída de un 9% (96 mil toneladas menos) respecto al mismo periodo de 2022. Esto se debió, explica, al "retraso en los proyectos estructurales y dificultades operacionales que están en vías de solución”. Así, agrega la compañía, “la producción total, sumadas las coligadas El Abra y Anglo American Sur, alcanzó a 1,39 millón de toneladas”.

La minera atribuyó la menor producción a una serie de factores, pero, principalmente "a la caída en el tratamiento de minerales en El Teniente asociado a las intensas lluvias del primer semestre y el evento sísmico ocurrido en la mina subterránea en julio".

A ello sumó las caídas en recuperación de Ministro Hales, el menor tratamiento de mineral de Andina y la baja productiva en Chuquicamata.

"La Corporación inició un intenso plan para resolver temas operacionales que la han afectado en el último año: actualizó el modelo de operación de todos los yacimientos; está asegurando el desarrollo minero de DMH y la continuidad operativa del sistema de manejo de materiales, además ha realizado mantenciones mayores para recuperar activos, como la planta concentradora de Andina y la fundición de Chuquicamata", afirmó la estatal.

Por eso, argumentó que, si bien la producción bajó en los primeros nueve meses del presente ejercicio, al analizar solamente el trimestre julio-septiembre, se observa un alza de un 2,1% en comparación al mismo lapso de 2022.