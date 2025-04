Las utilidades antes de impuestos de Codelco bajan a la mitad en el primer trimestre, pero la producción se mantiene estable pese al apagón

La minera estatal Codelco anunció el viernes una utilidad antes de impuestos US$ 213 millones en el primer trimestre, un 53% menos que en el mismo período de 2024, debido a mayores pérdidas no operacionales y a pesar de un aumento de la ganancia bruta. Los aportes al fisco alcanzaron a US$ 222 millones, un 35% menos que el año previo.



La producción de las divisiones de Codelco alcanzó 296.000 toneladas, lo que representa un alza de 0,3% respecto al mismo período del año 2024.



"Este incremento de la producción se logra a pesar de los desafíos que se enfrentaron durante el primer trimestre del año, eventos climáticos producto del invierno altiplánico, y el black out nacional ocurrido en febrero, que en total impactaron en 10.000 toneladas la producción del trimestre", indicó la empresa en su análisis razonado con los resultados.

El cash cost alcanzó US$ 2,098 por libra en el período, mientras que los ingresos totales aumentaron un 15% interanual en el primer trimestre a US$ 4.228 millones.