Litio y ajuste contable golpean a SQM: anota primeras pérdidas desde que hay registros públicos

Un trimestre para olvidar tuvo SQM este inicio de año: registró pérdidas por US$ 868,6 millones a marzo de 2024, frente a las ganancias por US$ 751,5 millones que tuvo en igual lapso del 2023. Es la primera pérdida trimestral, según cifras de Bloomberg, que considera datos desde 1998.

La compañía explicó el resultado ante el cambio en el tratamiento contable de las reclamaciones por el pago del impuesto específico a la actividad minera por el litio, que significó un ajuste por gasto tributario por US$ 1.097,6 millones, la mayor parte por los ejercicios comerciales de 2011 a 2022.

El chief financial officer (CFO) de SQM, Gonzalo Illanes, dijo en el conference call con analistas que “hemos tenido esta disputa durante algunos años, pero a raíz de la sentencia de la Corte de Apelaciones en abril, hemos cambiado el tratamiento contable de este impuesto”. Agregó que “por eso no tiene un impacto de efectivo significativo en nuestro balance”.

Pero más allá de este pago por única vez, en este trimestre los ingresos bajaron 52% respecto de igual lapso de 2023, totalizando US$ 1.085 millones, en tanto que el Ebitda cayó 63%, llegando a los US$ 404 millones, informó la compañía minera no metálica.

De acuerdo con la presentación de resultados de la empresa, el desempeño del trimestre fue marcado por la baja de 75% en los precios de venta de litio, su negocio principal, que no pudo ser compensado por el aumento de 34% en los volúmenes de venta. En yodo, la firma aumentó 9% sus ventas en volumen compensando parcialmente la baja de 8% en los valores de comercialización. En potasio, los embarques físicos subieron 19%, pero los precios bajaron en 38%. En químicos industriales la tendencia fue la contraria: altos niveles de valores de venta (63%), pero una baja de 80% en los volúmenes comercializados.

Pese a las pérdidas, el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, afirmó que “estamos satisfechos con el resultado interanual positivo en los volúmenes de venta en todas nuestras líneas de negocio”.

En SQM, el litio es el negocio que más pesa: representa el 67% de los ingresos, seguido del yodo, con 22%.

Apuesta por el litio

El CEO de SQM reiteró la apuesta de la compañía por el litio, pese a la baja en los precios del trimestre. “Creemos que el fuerte crecimiento de la demanda en el mercado de litio observado desde principios del año podría continuar durante el año con una demanda total de litio superando los 1,1 millones de toneladas métricas durante 2024”, afirmó. “Dada esta tendencia positiva en el crecimiento de la demanda, especialmente en China, que representa casi el 75% de la demanda mundial de litio, y la actualización de nuestras proyecciones, creemos que nuestros volúmenes de ventas podrían alcanzar 200.000 toneladas métricas en 2024”, proyectó Ramos.

Por ello, agregó, “continuamos con nuestros planes de crecimiento en Chile y en el exterior”.

En el negocio de litio, la minera informó que culminaron la expansión de la planta de carbonato de litio en Chile, alcanzando 210 mil toneladas métricas por año; también pusieron en operación Mount Holland en Australia y la planta de hidróxido de litio en China. De esta manera, la compañía terminará en 2025 con capacidad de producir 310 mil toneladas de carbonato de litio equivalente, indicó el vicepresidente de litio, Carlos Díaz.

Las inversiones en este negocio ascienden a US$ 1.700 millones, incluyendo unos US$ 70 millones anuales destinados a mantención.

Acuerdo con Codelco

En la conferencia con analistas, Gerardo Illanes se refirió a la negociación del acuerdo con Codelco para producir litio en el Salar de Atacama desde 2025. “Como se puede imaginar, el acuerdo con Codelco es bastante complicado y con muchos detalles. Y hemos estado trabajando muy, muy duro para cumplir con el plazo”, dijo el ejecutivo. “Estamos trabajando para asegurarnos de tener todos los contratos finalizados para fin de mes (el plazo autoimpuesto es el 31 de mayo). Y seguimos trabajando en eso. No hay ningún punto conflictivo en particular, es solo que es una transacción complicada”, afirmó el CFO.

Y respecto a la diferencia de opiniones con Tianqi -sobre si este acuerdo debe someterse a junta de accionistas- Illanes explicó a los analistas que esa cuestión fue consultada a la CMF y la entidad resolvió que la operación “tiene que ser aprobada por el directorio y estamos planeando que así sea”.

El CFO de SQM agregó que “no estamos planeando nada más sobre cómo debería desarrollarse el proceso, tal como indicó el regulador”, en referencia a si someter la transacción a asamblea de socios.