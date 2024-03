Negocio acerero lastra a Grupo CAP: Huachipato perdió US$385,5 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Un año en que el negocio minero fue el único con un resultado positivo y en donde la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) agudizó las pérdidas fue lo que marcó los resultados del Grupo CAP en 2023: la ganancia bruta del período fue US$ 691,4 millones, un 9,3% menor a la de 2022.

Con ello, el resultado neto acumulado a diciembre de 2023 fue un saldo en rojo de US$ 7 millones, comparable con una utilidad neta de US$ 226 millones en 2022.

“Estos menores resultados en 2023 se explican principalmente por el desempeño del segmento de producción de acero, el cual se vio impactado por menores precios, generando por lo tanto un menor margen", explicó explicó CAP en su análisis razonado.

A lo anterior debe sumarse también una provisión por deterioro de US$ -149,1 millones sobre propiedades, planta y equipo en el segundo trimestre del año, aplicado como consecuencia del reconocimiento de un valor presente de flujos de caja futuros menor al valor contable de sus activos empleados, detalló la empresa acerera.

Segmento de negocios

Entre los segmentos del Grupo CAP, la Compañía Minera del Pacífico (CMP) alcanzó una ganancia bruta de US$ 707 millones, un 6,9% menos que el año anterior.

En tanto, su EBITDA disminuyó 3,65%, a US$ 906,6 millones y la utilidad neta del segmento minero alcanzó US$ 400,4 millones en 2023, cifra inferior a los US$ 479,6 millones obtenidos al cierre 2022. Los ingresos crecieron un 3,4% con respecto al año anterior, alcanzando US$ 1.896 millones.

Durante 2023, CMP alcanzó un nivel de producción y despachos récord de 17,4 millones y 17,0 millones de toneladas, respectivamente, que se comparan con 16,5 millones y 16,3 millones de toneladas producidas y despachadas el año anterior.

La Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), en tanto, registró una pérdida neta de US$385,5 millones al cierre de 2023 versus US$ 122,4 millones del mismo periodo del año anterior. Asimismo, CSH reportó en 2023 un margen bruto negativo de US$ 133,2 millones versus un saldo en rojo US$83,1 millones de 2022), un EBITDA negativo de de US$155,7 millones. Asimismo, los ingresos totales en CSH registraron US$ 583,0 millones, lo que representa una caída de 14,5% con respecto a 2022.

“Los costos unitarios de producción de acero durante 2023 disminuyeron en un 11,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia de mayores despachos de acero en el periodo, de las iniciativas de reducción de costos que ha implementado CSH como parte de sus compromisos, y por la normalización en el costo de los inventarios de carbón, que en 2022 se vio impactado al alza”, explicó la compañía.

En el periodo, Siderúrgica Huachipato solicitó a la Comisión Antidistorsiones la apertura de dos investigaciones en el mercado de barras y bolas de acero para la molienda de mineral, y pidió otorgar medidas provisionales y derechos antidumping definitivos, para poder competir en una cancha pareja con los productos importados mediante la eliminación de las distorsiones de sus precios.

En Soluciones en Acero -segmento compuesto por Cintac en Chile, Tupemesa, Calaminon y Sehover en Perú; TASA en Argentina; y también por Promet en Chile y Perú- los ingresos se ubicaron en US$522,0 millones, lo que representa una reducción del 7,3%, debido a una disminución de 8,0% en los despachos de productos de acero, como resultado principalmente de la menor actividad en el sector de la construcción, especialmente en Chile.

Sin embargo, el EBITDA aumentó 958,2%, a US$ 42,2 millones, por mayores márgenes como resultado de la normalización de costos en Cintac durante 2023, luego de un 2022 que se vio afectado por el alto costo de los inventarios de acero. Con todo lo anterior, este segmento registró en 2023 una pérdida neta por US$30,5 millones, en comparación a los US$35,9 millones de 2022.

CAP Infraestructura -que comprende a la compañía productora y distribuidora de agua desalinizada Aguas CAP, la de transmisión eléctrica Tecnocap y el terminal portuario multipropósito Puerto Las Losas- los ingresos alcanzaron US$ 107,0 millones al cierre 2023, reflejando un aumento de 4,4% con respecto al año anterior. El EBITDA y la utilidad neta fueron de US$ 57,6 millones (versus US$ 59,3 millones en 2022) y US$ 21,7 millones (versus US$ 24,5 millones en 2022), respectivamente.

En este contexto, Nicolás Burr, gerente general de CAP, afirmó que “hoy nuestro foco está en detener las pérdidas generadas por el negocio de acero; continuar la rentabilización y fortalecimiento de nuestros negocios minero, de soluciones de acero e infraestructura; y fortalecer nuestra organización para la implementación de nuestra estrategia de crecimiento sostenible. Todo esto nos facilitará el objetivo de convertirnos en uno de los líderes en producción y procesamiento de materiales para la descarbonización, a través de un portafolio integrado de negocios y el desarrollo de productos y soluciones innovadoras y sostenibles”.