SQM adquirió compañía francesa de extracción directa de litio Adionics en US$ 20,3 millones

La empresa SQM concretó el proceso de adquisición de la compañía francesa de extracción directa de litio Adionics, transacción que fue informada en el marco de la entrega de sus resultados al tercer trimestre. La operación totalizó US$ 20,3 millones.

La firma gala es considerada pionera en extracción selectiva de sales de litio a partir de salmueras continentales, geotérmicas o de agua producida. "Adionics fue creada en 2012 para hacer una extracción selectiva de sales de la salmuera. Inició sus actividades desalinizando el agua del mar y en 2017 realizó un giro estratégico hacia el litio. Actualmente nuestra solución es aplicada esencialmente a la extracción selectiva de litio de la salmueras en el «Triángulo del Litio» en América del latina, entre Argentina, Bolivia y Chile", señaló el director de ventas del grupo, François-Michel Colomar, en una entrevista con un medio especializado trasandino.

Durante el tercer trimestre de 2023, SQM realizó otras inversiones en empresas, como en Ajay, donde destinó US$ 23 millones en Europa y Norteamérica; Electric Era Technologies, una fabricante de baterías en donde invirtió US$ 3 millones y Altilium Metals, donde colocó en US$ 2,5 millones.

Escenario agitado

La noticia de esta adquisición tiene lugar en momentos particularmente activos para el desarrollo estratégico de la compañía. En el país, la atención de toda la industria está puesta en el avance de las negociaciones con Codelco para explotar el Salar de Atacama a partir de 2030, respecto del cual en los últimos días circularon insistentes rumores sobre la existencia de un pre-acuerdo en el contrato, situación que la compañía desmintió señalando que las conversaciones siguen en curso.

Y en el ámbito internacional, el plan de SQM para tomar el control de la empresa australiana Azure en una operación por US$ 900 millones para hacerse del restante 80%, enfrenta un complejo escenario luego que dos importantes empresarios mineros locales - fue Gina Rinehart y Chris Ellison- ingresaran a la propiedad de esta compañía en menos de 10 días. Y a ello se suma que el inversionista minero Mark Creasy, quien estaba indeciso sobre el acuerdo de SQM cuando éste se anunció, tiene otro 13,2% de la propiedad de Azure Minerals.

Además, el último balance de la minera no metálica a septiembre pasado no reportó resultados positivos, ya que tuvo una baja de sus ganancias al totalizar US$ 1.809,5 millones en el acumulado en los primeros nueve meses del año, un 34,3% menos respecto de igual lapso del año anterior, resultados impactados por un mal desempeño de su principal negocio, el litio, que ha enfrentado un año con precios volátiles y a la baja, pese a ventas físicas en niveles históricos.

Esto se vio reflejado en el Ebitda, que en los primeros nueve meses de 2022 alcanzó los US$ 4.125,6 millones y en igual periodo de 2023 llegó a US$ 2.827,7, millones, anotando una reducción de 31, 4%.

En el tercer trimestre, en tanto, anunció una utilidad de US$ 479,4 millones, menos de la mitad -56,4% de caída- de los US$ 1.099,9 millones del mismo período de 2022.