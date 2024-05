Las últimas cartas de Tianqi: consulta a CMF si acuerdo Codelco-SQM debe ser aprobado en junta de accionistas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El pasado 22 de mayo, Inversiones TLC SpA, el vehículo de inversiones en Chile de la china Tianqi Lithium, ingresó una consulta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en orden a saber si dadas las condiciones del acuerdo Codelco-SQM, que involucran activos relevantes como es la extracción de litio en el Salar de Atacama desde 2025 al 2060, amerita ser discutida y derimida en una junta extraordinaria de accionistas de SQM.

"La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) recibió una presentación en la que Inversiones TLC Spa solicita a la CMF que se requiera a SQM convocar a junta de accionistas para pronunciarse sobre la asociación con Codelco para la explotación de litio. Dicha solicitud se encuentra en proceso de revisión", señaló la autoridad a Diario Financiero.

Esto a cuatro días que culmine el plazo autoimpuesto por las dos empresas -31 de mayo- para concretar en un contrato definitivo el Memorándum de Entendimiento (MoU en sus siglas en inglés) firmado el 27 de diciembre de 2023.

Todo esto, en medio de cambios al interior de Tianqi, dado que su fundador y presidente Jiang Weiping, renunció el 3 de mayo pasado como presidente después de la compañía que creó informara de su mayor pérdida trimestral de la historia de más de US$ 500 millones. Asumió su hija Anqi Jiang y por lo mismo, los representantes de la compañía en distintas latitudes, como Chile y Australia, viajaron durante gran parte de mayo a China a reunirse con la nueva presidenta de Tianqi.

La posición de SQM

Según comentó Gerardo Illanes, CFO de SQM el pasado 23 de mayo, en una reunión con analistas que, "como se puede imaginar, el acuerdo con Codelco es bastante complicado y con muchos detalles. Y hemos estado trabajando muy, muy duro para cumplir con el plazo”, dijo el ejecutivo. “Estamos trabajando para asegurarnos de tener todos los contratos finalizados para fin de mes. Y seguimos trabajando en eso. No hay ningún punto conflictivo en particular, es solo que es una transacción complicada”, afirmó el mandamás de finanzas de la minera no metálica.

Y respecto a la diferencia de opiniones con Tianqi -sobre si este acuerdo debe someterse a junta de accionistas- Illanes explicó a los analistas que esa cuestión fue consultada a la CMF a inicios de este año y la entidad resolvió que la operación “tiene que ser aprobada por el directorio y estamos planeando que así sea”.

El CFO de SQM agregó que “no estamos planeando nada más sobre cómo debería desarrollarse el proceso, tal como indicó el regulador”, en referencia a si someter la transacción a asamblea de socios.