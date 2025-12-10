Traspié en acuerdo Codelco-SQM en Contraloría: Corfo retira del trámite de toma de razón contrato clave
El pasado 4 de diciembre, la agencia estatal sacó el documento para la toma de razón y lo reingresó ayer 9 de diciembre.
El último trámite que queda en el acuerdo Codelco-SQM para explotar el Salar de Atacama hasta el año 2060 sufrió un inesperado traspié. La Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez, pidió a Corfo retirar el contrato de arrendamiento de las pertenencias de la cuenca con Minera Tarar, de la cuprera estatal, para hacer rectificaciones.
"Con fecha 4 de diciembre se retiró la resolución con el fin de adecuar aspectos formales y se volvió a ingresar con fecha 9 de diciembre de 2025", explicó la agencia pública a Diario Financiero.
Este documento fue presentado a Contraloría el pasado 23 de septiembre y como señaló a este medio el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, normalmente este trance requiere un mes. Pero el organismo pidió más antecedentes a Codelco, que entregó todos los contratos, incluso aquellos sujetos a confidencialidad, entre ellos el informe que sobre la transacción hizo el banco de inversión Morgan Stanley.
Pero igual no fue suficiente y el escrito tuvo que ser retirado tras ser reformulado.
Esta demora supone dudas sobre si el acuerdo Codelco-SQM alcanzará a estar listo antes del próximo cambio de Gobierno. Ambos candidatos a la Presidencia, Jeannette Jara y José Antonio Kast, han sostenido que no les gusta esta alianza y que si no está finiquitada totalmente la revisarán.
Resolución de Corfo
El documento en cuestión es una resolución que aprueba las modificaciones de los contratos para proyecto en el Salar de Atacama y de arrendamiento de pertenencias mineras OMA, suscritos con SQM Salar SpA, cuya vigencia se extiende hasta 2030; y los nuevos contratos de arrendamiento de pertenencias mineras en el Salar de Atacama con Codelco y su filial Minera Tarar SpA, que tendrán efecto desde 2031 hasta 2060.
Esto dado que es Corfo quien tienen la titularidad de las pertenencias -llamadas OMA- en el Salar de Atacama y su rol en el desarrollo del litio fue traspasado a Codelco.
Según explicó agencia estatal en su oportunidad, estos contratos buscan asegurar dos objetivos: una mayor participación del Estado de las rentas asociadas al litio y el aumento sostenible de su producción en un contexto global de creciente demanda por este mineral.
"Esta asociación permitirá al Estado el desarrollo, de mejor manera, de una minería de salares con mayores estándares de sostenibilidad ambiental y social, tanto para la actual explotación del litio como de otros minerales en el futuro que se encuentran contenidos en la salmuera”, sostuvo José Miguel Benavente en septiembre pasado.
