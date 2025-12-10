Click acá para ir directamente al contenido
Traspié en acuerdo Codelco-SQM en Contraloría: Corfo retira del trámite de toma de razón contrato clave

El pasado 4 de diciembre, la agencia estatal sacó el documento para la toma de razón y lo reingresó ayer 9 de diciembre.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 16:30 hrs.

