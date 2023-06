Disney retrasa estrenos de Avatar, Avengers y Star Wars en hasta tres años en extensa reorganización

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Walt Disney actualizó este martes su calendario de lanzamiento de películas, retrasando algunos estrenos importantes en hasta tres años.

La tercera entrega de Avatar ya no se espera para diciembre de 2024 como se tenía previsto. La película de James Cameron llegará a la pantalla grande en diciembre de 2025. Otras dos secuelas de Avatar se retrasaron tres años hasta 2029 y 2031 respectivamente.

Dos próximas películas de la multimillonaria franquicia Vengadores de Marvel se aplazados un año, hasta mayo de 2026 y mayo de 2027. Además, el próximo largometraje de Star Wars se retrasó un año, hasta mayo de 2026. Disney no ha estrenado una película de Star Wars desde 2019.

Disney no dio una razón para los retrasos. El director ejecutivo, Bob Iger, ha estado tratando de obtener más ganancias del negocio, incluidos recortes en el gasto en contenido. La huelga de guionistas en Estados Unidos, que comenzó el 2 de mayo, ha puesto en pausa la producción de todas las principales series de televisión y películas, y corre el riesgo de sufrir retrasos y, en algunos casos, la cancelación total.

Los retrasos son noticias desagradables para las cadenas de cines desesperadas por obtener más películas de los estudios para atraer a los espectadores a sus pantallas. Avatar: The Way of Water, la segunda película en el universo del director James Cameron estrenada en diciembre, se convirtió en la tercera película más taquillera de todos los tiempos con US$ 2.300 millones en ventas de boletos.