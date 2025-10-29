Microsoft reporta sólidas ganancias, pero sus acciones cayeron en las operaciones extendidas por preocupación ante fuerte aumento del gasto

Los gastos de capital del primer trimestre, incluidos los arriendos —una referencia del desembolso en centros de datos—, alcanzaron US$ 34.900 millones, frente a los US$ 24 mil millones del trimestre anterior, informó la compañía este miércoles.

Microsoft reportó un aumento mayor al previsto en su nivel de gasto, lo que avivó las preocupaciones en Wall Street sobre los elevados costos de mantener la infraestructura necesaria para la Inteligencia Artificial (IA).

Las acciones de Microsoft cayeron cerca de 3% en operaciones posteriores al cierre, tras finalizar la jornada en US$ 541,55 en Nueva York. El papel acumula un alza cercana a 29% en lo que va del año.

El presidente ejecutivo, Satya Nadella, señaló en un comunicado que Microsoft continúa “aumentando nuestras inversiones en IA, tanto en capital como en talento, para aprovechar la enorme oportunidad que tenemos por delante”.

Impulso de Azure y asociación con OpenAI

Los ingresos totales subieron 18% a US$ 77.700 millones en el primer trimestre fiscal, mientras que la ganancia fue de US$ 3,72 por acción. En promedio, los analistas estimaban ventas por US$ 75.600 millones y utilidades de US$ 3,68 por acción.

La unidad de cloud computing Azure registró un alza de 39% en ingresos ajustados por efecto cambiario, superando la estimación de 37% esperada por Wall Street. Las expectativas de los inversionistas eran altas antes del reporte, con casi todos los analistas consultados por Bloomberg recomendando comprar la acción.

El mayor fabricante de software del mundo ha experimentado un rápido crecimiento en su negocio de la nube, impulsado principalmente por su alianza estratégica con la startup líder en IA, OpenAI. El martes, ambas compañías revisaron su acuerdo, otorgando a Microsoft acceso prolongado a la tecnología y al negocio de inferencia de IA de OpenAI, una actualización que fue ampliamente celebrada en Wall Street.