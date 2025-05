Duolingo usará IA para expandirse más allá de la enseñanza de idiomas, a medida que nueva tecnología desafía a plataformas de educación

Duolingo se está convirtiendo rápidamente a la Inteligencia Artificial (IA). La plataforma, principalmente dedicada al aprendizaje de idiomas, dio a conocer que está en búsqueda de ampliar su oferta de cursos a otros ámbitos de la mano de la nueva tecnología.

La aplicación, que cuenta con una base de casi 116 millones de usuarios mensuales, ha manifestado su intención de seguir usando la IA a su favor. Y según su director financiero, el propósito de la compañía es crear un tutor de bolsillo. "Usamos la inteligencia artificial para crear mucho más contenido del que podríamos crear de otra manera", explicó Matt Skaruppa a Bloomberg.

Así, la empresa busca dar un paso más en su estrategia para convertirse en "AI-First". En abril, Duolingo dio a conocer 148 cursos creados con IA generativa, el doble de cursos de idiomas en un año.

La jugada no ha estado libre de polémica, ya que el creciente uso de IA ha generado algunas críticas y a comienzos de mayo se informó que la empresa dejaría de disponer gradualmente de contratistas para áreas que puedan ser sustituidas con esta tecnología. Asimismo, se reveló que la IA ya le había costado su puesto a 10% de los empleados de la compañía, reflejando la rapidez con la que Duolingo estaba avanzando hacia su objetivo de ser “primero en IA” para reducir ciertas tareas dentro de la empresa.

A raíz de ello, a mediados de mes, el CEO de Duolingo, Luis von Ahn, aseguró en el podcast “No Priors”, que pese a que los profesores ya no serán un pilar, con el nuevo sistema que tiene como principal eje la IA, sus puestos de trabajo no van a desaparecer debido al rol fundamental de cuidado que estos tienen con los estudiantes.

Según von Ahn, el futuro de la enseñanza debe implementar esta herramienta, ya que, ofrece una experiencia más individualizada para las personas que los métodos tradicionales y permite trabajar eficazmente los puntos fuertes y débiles de los estudiantes: “De hecho, el ordenador puede tener un conocimiento muy preciso sobre en qué destacan y en qué no”, señaló.

IA se abre paso en educación

Así como Duolingo, diversas plataformas para el aprendizaje de idiomas que están siendo desafiadas por la IA están apostando por su uso para optimizar la enseñanza.

La aplicación inglesa Memrise cuenta con 65 millones de usuarios registrados y ofrece cursos basados en una metodología científica de aprendizaje. Y tal como Duolingo, acaba de implementar IA para optimizar ciertas funciones, incluyendo un bot que permite a los alumnos entablar una conversación semejante a la de un estudiante con su profesor. Por el momento esta función solamente es de pago, y su interfaz no es considerada apta para todos los usuarios debido a su complejidad.

En noviembre de 2023, el software premium de aprendizaje de idiomas "Babbel", ya había confirmado que integraría dos nuevas tecnologías: reconocimiento de voz basado en IA y conversaciones cotidianas, las cuales se sumaron con el fin de preparar a los usuarios para tener conversaciones en la vida real, proporcionando a los usuarios mayor apoyo en lecciones de vocabulario y comentarios personalizados para mejorar la pronunciación.

Asimismo, Busuu, considerada una de las mayores plataformas online del mundo para el aprendizaje de idiomas, con 120 millones de usuarios, presentó una nueva función denominada "Busuu Conversations", en la cual los estudiantes podían intercambiar palabras mediante simulaciones creadas con IA, para practicar diálogos que se asemejen a situaciones cotidianas con feedback en tiempo real de la IA.

Todas estas plataformas tienen en común que han utilizado la IA a su favor. No obstante, como en el caso de Duolingo, esta herramienta ha redefinido el mundo laboral y, en consecuencia, aumentado el Fear of Becoming Obsolete (FOBO), es decir, el miedo a volverse obsoleto por parte de los trabajadores.

Mientras que algunos la rechazan, hay quienes no ponen resistencia al cambio y ven la IA positivamente como una herramienta que mejora la propia productividad, evitando tareas repetitivas que entorpecen el trabajo.

El rápido avance de la IA en las empresas ha puesto en jaque el futuro de algunos puestos. El estudio IA en el trabajo 2025 de Bumeran reveló que 69% de los expertos encuestados cree que ciertos perfiles laborales podrían ser reemplazados con IA, aunque sin especificar plazos.

Sin embargo, este estudio que incluyó a poco más de 4 mil personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, mostró que la percepción acerca del impacto de la IA todavía es ambigua y que tan solo 13% de las empresas encuestadas admitió estar reemplazando roles con IA actualmente.