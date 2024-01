Serie de TV "Succession" arrasa en los Emmy y HBO vuelve a coronarse como la cadena más premiada del año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Succession arrasó con los principales galardones en los Emmy, capturando el premio al mejor drama por tercera vez en cuatro años y permitiendo a HBO reclamar una vez más la corona como principal programador de televisión.

Succession, un programa de humor oscuro sobre miembros en guerra de una dinastía mediática familiar, obtuvo seis premios Emmy en horario de máxima audiencia en su última temporada, incluidos los de mejor dirección, guión y tres premios de actuación. La serie superó a otros siete nominados a mejor drama, incluidos tres títulos rivales de HBO, The Last of Us, The White Lotus y House of the Dragon.

The Bear, de Hulu y FX, sobre un joven chef que se ve obligado a hacerse cargo de la tienda de sándwiches de su familia, obtuvo seis premios por su primera temporada, incluida la de mejor serie de comedia. Beef de Netflix, sobre una disputa de tráfico menor que desemboca en violencia, ganó el Emmy a la mejor serie limitada, junto con premios de actuación para las estrellas del programa, Ali Wong y Steven Yeun. Ganó cinco en total.

Aunque Hollywood produce cientos de programas cada año, esos tres programas juntos se llevaron a casa 17 de los 27 premios entregados durante la transmisión de la cadena Fox.

HBO todavía produce lo que la industria del entretenimiento considera la mejor televisión de Estados Unidos, si no del mundo, a pesar de cambiar de propietario dos veces en la última década y enfrentar más competencia que nunca. La cadena, ahora parte de Warner Bros. Discovery Inc., obtuvo la mayor cantidad de nominaciones de todas las cadenas y obtuvo la mayor cantidad de premios en general.

“Fue una gran tristeza terminar este programa, pero fue un gran placer hacerlo”, dijo Jesse Armstrong, creador de Succession, al recibir el premio al mejor guión para una serie dramática. Mientras que Succession se llevó los principales premios durante la transmisión del Emmy en horario de máxima audiencia, The Last of Us fue el gran ganador a principios de este mes en los Premios Emmy de Artes Creativas. Recibió ocho premios, entre ellos estatuillas de maquillaje, efectos visuales y edición de sonido.