Ley corta de isapres: parlamentarios cuestionan contenidos de indicaciones, falta de diálogo y los estrechos plazos

La introducción de las esperadas indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley corta de isapres a pocos días del plazo fatal vigente establecido por el fallo de la Corte Suprema, tensionaron la recta final de la tramitación en la comisión mixta constituida para este efecto en la jornada de ayer, ocasión en la que la crítica a los contenidos de la propuesta gubernamental fue la tónica entre los parlamentarios que la integran.

“Estamos frente a un proceso de displicencia por parte del Gobierno que recién ingresa las indicaciones (a las 10:13 AM de ayer), en circunstancias que nos está pidiendo que las votemos mañana (…) En su momento logramos que la ministra (Aguilera) acortara los plazos para el ingreso de la reforma a la salud el 1 de octubre, pero creemos que eso hoy en el actual escenario, es insuficiente”, afirmó el senador Francisco Chahuán.

En relación al contenido de la propuesta del Ejecutivo, el senador Sergio Gahona (UDI) manifestó que “las indicaciones resuelven algunos problemas planteados; sin embargo, creo que el equilibrio no va a durar más que un año porque el Índice de Costos de la Salud (ICSA), se calculó de una manera distinta este año pero desde el siguiente se hará como es habitual (…)”, además de insistir en que “se necesita recalcular la deuda para que efectivamente se logre hacer la devolución”.

Y los cuestionamientos también se extendieron al oficialismo. Uno de los más críticos fue el senador Juan Luis Castro (PS), quien apuntó a la estrategia legislativa del Ejecutivo en relación a su sector. “Yo me alegro mucho que el Gobierno converse con la oposición hasta la madrugada. Me gustaría el mismo entusiasmo hacia la fila oficialista, porque no lo ha hecho así. Por lo tanto, una de las precauciones que debería tener el Gobierno es que no crea que por haber pactado o transado ciertos puntos con la oposición, crea que eso va a ser respaldado por el oficialismo. O sea, si no hay un diálogo con los dos sectores es difícil llegar a acuerdo. Jugar a la escondida nunca ha sido una buena receta”, advirtió. En cuanto al manejo de las devoluciones de las isapres a los afiliados –el punto más crítico del proyecto- enfatizó que “el monto de la deuda a esta altura no se puede tocar, son US$ 1.600 millones en bruto, tal como están. El flujo financiero se puede conversar. Pero los plazos y la oportunidad para que la gente reciba la plata, es fundamental para que esto se aclare”.

Sobre la insistencia de la oposición de incluir la mutualización, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Ana María Gazmuri señaló que “el Ejecutivo ha sido muy claro, eso no va a ocurrir, la deuda se tiene que pagar. Hemos sido presos de campañas del terror en estos días, pero aquí hay que poner un poco de seriedad. La Superintendencia tiene las herramientas para darle acompañamiento a este proceso”.

En relación a los estrechos plazos que restan para el 12 de mayo, el presidente de la Comisión Mixta, Javier Macaya (UDI), enfatizó que “no estamos obligados a cumplir un fallo y no tenemos un cumplimiento que dependa de nosotros; nosotros lo que hemos estado haciendo es poner las herramientas a disposición del equilibrio y la subsistencia de un sistema, pero es un plazo que no nos corre en lo institucional como Poder Legislativo”.