Cencosud ficha a ejecutiva de Walmart como gerenta general para sus operaciones en Argentina
Dolores Fernández Lobbe reemplazará a Diego Marcantonio en marzo de este año.
El grupo Cencosud designó una nueva gerenta general para sus operaciones en Argentina. Se trata de Dolores Fernández Lobbe, que reemplazará a Diego Marcantonio, quien dejará la empresa a fines de marzo.
"Hasta entonces, ambos trabajarán en un período de transición planificado, asegurando una adecuada continuidad del negocio y el acompañamiento a los equipos en Argentina", dijo en un comunicado el retailer ligado a la familia Paulmann.
Fernández, que asumirá esta posición el 1 de marzo, viene de un periodo de 15 años en la gigante estadounidense Walmart, donde también fue gerente general de las operaciones en Argentina. Desde 2021, ocupaba el cargo de Chief Merchandising Officer en Walmart México. Ahora, reportará directamente al CEO de Cencosud, Rodrigo Larraín.
"Estamos convencidos de que la experiencia y liderazgo de Dolores serán un aporte relevante para seguir fortaleciendo nuestra operación en el país y avanzar en nuestras prioridades estratégicas de crecimiento e innovación, en línea con nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento”, escribió el retailer chileno.
