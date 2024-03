Espacio Urbano invierte más de US$ 100 millones para remodelar tres de sus centros comerciales en regiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Han pasado unos ocho años desde que Confuturo, la aseguradora ligada a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), controla Espacio Urbano, tras adquirir los inmuebles a Walmart.

Esta firma, actualmente, cuenta con 12 centros comerciales y 25 strip centers a lo largo de Chile que, en total, suman una superficie de 350 mil m2, indicó su gerente comercial, Felipe Recabal.

El ejecutivo señaló que el sello de la empresa está en formatos de inmuebles “un poco más pequeños, ubicados estratégicamente dentro de las comunas (...) son más acogedores, con una accesibilidad mucho más rápida”.

“Nos estamos adaptando a la nueva realidad, a las nuevas generaciones, que necesitan otro tipo de entretención para poder visitarnos”, señaló el ejecutivo.

Ahora, la compañía se encuentra en la recta final de un plan de remodelaciones a tres de sus principales malls que contó con una inversión de unos US$ 103 millones.

En el desglose, US$ 36 millones fueron destinados a Espacio Urbano Antofagasta; unos US$ 50,5 millones al centro 15 Norte, en Viña del Mar, y unos US$ 16,5 millones al mall Pionero, en Punta Arenas.

Los hitos del plan

Recabal explica que estas remodelaciones consisten en una ampliación de los metros cuadrados arrendables de cada mall, pero además, también en la reconversión de espacios y renovaciones de ambientación, por lo que se tocaron todos los espacios construidos.

En concreto, sumaron 17.000 m2 en Antofagasta, 18.000 m2 en Viña, y 7.000 m2 en Punta Arenas.

Felipe Recabal, gerente comercial de Espacio Urbano. Foto: Julio Castro

En el caso del primero de estos centros, el gerente explicó que las obras comenzaron en 2022 y, recientemente, ya se realizó la reapertura de los nuevos espacios. Recabal dice que hoy están en “un periodo de consolidación comercial”, incorporando nuevas marcas -como Puma y Maui- “y la verdad que hemos tenido un resultado muy positivo aumentando el flujo de este centro comercial”.

Respecto de Punta Arenas, este mall está hoy en proceso de apertura de las nuevas tiendas, donde además rehicieron el patio de comidas y agregaron una zona de restaurantes adicional.

Y, el tercero, en Viña del Mar, será el que cierre la serie de remodelaciones. La idea es que este proceso finalice con la apertura de la tienda que Falabella situará en el mall de 15 Norte, en la segunda mitad del año 2025, local que contará con unos 9.000 m2 de construcción, según anunció el retailer el año pasado.

“También incorpora alrededor de 60 locales adicionales que tenemos que arrendar (...) Esto no es solamente crecimiento en metros cuadrados, sino que también es un cambio completo del centro comercial, estamos renovando totalmente la fachada”, agrega Recabal.

Se transforma el sector

El ejecutivo enfatizó que estos ajustes van en línea con lo que se está haciendo la industria al reorientar los malls hacia otros usos además de las compras, algo que ha tomado fuerza en el sector, sobre todo con la entrada del comercio electrónico, por lo que las compañías han estado incluyendo distintos espacios de entretenimiento para complementar su oferta.

Por ejemplo, dijo Recabal, en Viña del Mar invirtieron US$ 700 mil en una zona de juegos infantiles y, además, también agregaron food trucks (carros de comida) y restaurantes, junto con la mejora del mix de tiendas de retail.

Sobre el contexto económico del consumo, que ha sufrido fuertes fluctuaciones en los últimos años, señaló que efectivamente 2023 fue un año “un poco más complicado”, pero que en los meses recientes esto ha ido mejorando. De hecho, sostiene que en los tres primeros meses de 2024, Espacio Urbano ha registrado un 6% de aumento en el flujo de visitas, en comparación al mismo periodo del año anterior. “Estamos viendo que están aumentando las ventas y estamos llegando cerca de los niveles de 2019”, afirmó.