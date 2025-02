Las ganancias de Shein se desploman en casi 40% en medio de su postergado debut en la Bolsa de Londres

Las ganancias de Shein cayeron más de un tercio el año pasado, lo que se sumó a los desafíos que enfrenta el grupo de moda rápida antes de una salida a bolsa planificada desde hace tiempo que sería una de las más grandes en la bolsa de valores de Londres en esta década. El beneficio neto del grupo con sede en Singapur se redujo casi un 40% a US$ 1.000 millones en 2024, ya que sufrió un último trimestre difícil y luchó contra la competencia de su rival Temu, dijeron al Financial Times dos personas con conocimiento del asunto.

Las ventas para todo el año aumentaron un 19 % a US$ 38 mil millones, según las personas, una de las cuales agregó que las cifras provenían de proyecciones internas antes de las cuentas finalizadas.

Como empresa privada, Shein no publica previsiones de beneficios, pero las cifras de 2024 fueron muy inferiores a los US$ 4.800 millones en beneficios netos y los US$ 45.000 millones en ventas que la empresa había proyectado para 2024 en una presentación a los inversores a principios de 2023, a la que tuvo acceso el Financial Times. Shein no respondió a una solicitud de comentarios.

Las menores ganancias resaltan los desafíos de Shein mientras intenta obtener la aprobación regulatoria para cotizar en Londres y navegar los cambios geopolíticos que han ejercido presión sobre su valoración.

Shein fue valorada en US$ 66.000 millones durante su ronda de financiación más reciente en 2023, pero algunos inversores y otras partes interesadas están presionando al grupo para que reduzca su valoración a unos US$ 30.000 millones, según dos personas familiarizadas con la situación, una medida que podría ayudarle a completar una oferta pública inicial en el primer semestre de este año.

Shein, que envía prendas baratas fabricadas en fábricas chinas directamente a compradores de todo el mundo, había dicho anteriormente a los inversores que una salida a bolsa podría producirse en abril, según personas con conocimiento de las discusiones.

Pero una oferta pública inicial podría posponerse hasta la segunda mitad de este año tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de endurecer una exención arancelaria utilizada por Shein cuando vende a clientes estadounidenses, según dos personas familiarizadas con el proceso. Este mes, Trump puso fin a la regla de mínimos que permite importar paquetes con un valor inferior a US$ 800 a Estados Unidos sin incurrir en aranceles.

También afectó a los productos chinos con un arancel adicional del 10%. La implementación del cambio de minimis está en suspenso, pero los analistas esperan que haga subir los precios de los productos vendidos por Shein y Temu.

Un retraso de la oferta pública inicial hasta la segunda mitad del año obligaría a la empresa a volver a presentar nuevos documentos ante los reguladores del Reino Unido.

Shein presentó documentos confidenciales de IPO ante los reguladores británicos el año pasado antes de la introducción de nuevas reglas de cotización en el Reino Unido. Sin embargo, en julio finalizará un período de transición para completar los procesos de IPO que comenzaron antes del lanzamiento de las nuevas reglas.

Volver a presentar la solicitud sería en gran medida un paso de procedimiento, dijeron tres abogados corporativos de alto nivel del Reino Unido, pero la perspectiva de que la compañía pierda la oportunidad de confiar en su presentación original pone de relieve cómo se han prolongado sus esfuerzos para cotizar en bolsa.

El rechazo de EEUU

Shein lanzó por primera vez planes para salir a bolsa en Nueva York a finales de 2023, pero giró hacia el Reino Unido después de ser rechazada por la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU. Su cotización se ha estancado en medio de la incertidumbre sobre si recibirá la aprobación de los reguladores de Londres y Beijing.

La caída de las ganancias en Shein se produce mientras el grupo lucha contra la competencia de Temu, que ha replicado su modelo de envío de productos baratos fabricados en China a compradores en el extranjero.

Temu se ha ganado a algunos de los proveedores de Shein en China, mientras que la competencia también ha elevado los costos de transporte aéreo y el gasto en marketing de Shein. A finales de 2023, Shein respondió a la amenaza de Temu diversificándose brevemente más allá de la moda, lo que, según informó anteriormente The Information, erosionó la rentabilidad de Shein.

Desde entonces, Shein se ha vuelto a centrar en su negocio principal. La compañía ha invertido dinero en esfuerzos de lobby en capitales occidentales, desde Washington hasta Londres, incluida la contratación del leal a Trump, Kash Patel, para que sea consultor de su empresa matriz Elite Depot. Patel renunció como consultor antes de su reciente confirmación como director del FBI, pero ha conservado acciones de la empresa, que valen entre US$ 1 y US$ 5 millones.