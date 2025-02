Apple presenta su iPhone 16e con IA por US$599, el dispositivo de gama baja con el que espera reactivar el crecimiento

Apple Inc. presentó un nuevo teléfono inteligente de gama baja bajo el nombre de iPhone 16e con un precio de US$599, con la intención de reactivar el crecimiento después de una temporada navideña lenta.





El dispositivo saldrá a la venta el 28 de febrero y costará US$170 más que el iPhone SE de US$429 al que reemplaza. Los pedidos anticipados del teléfono comienzan el 21 de febrero.





Apple modernizó el dispositivo eliminando el botón de inicio y añadiendo una pantalla más grande, de 6,1 pulgadas, con Face ID. El modelo cuenta con una cámara trasera de 48 megapíxeles, el mismo chip A18 que el iPhone 16 y un puerto de carga USB-C. También ejecuta el software de inteligencia artificial de la compañía, Apple Intelligence.





La nueva versión representa el mayor cambio en la historia del iPhone de gama baja de Apple, que se presentó como SE en 2016 y se actualizó por última vez hace casi tres años. Como parte del cambio, los iPhone SE y el iPhone 14 actuales han sido descontinuados.





El debut es el primero de varios cambios de diseño del iPhone previstos para este año, y Apple también planea una nueva versión más delgada. El negocio de teléfonos inteligentes de la compañía podría recibir un impulso. En el trimestre de vacaciones, las ventas cayeron alrededor de un 1%, cuando el iPhone 16 no logró atraer a los compradores. El software Apple Intelligence también se quedó atrás de las ofertas de la competencia y no está disponible en gran parte del mundo.





China ha sido un punto particularmente débil. Las ventas globales de Apple cayeron un 11% en el país el último trimestre, donde está perdiendo terreno frente a actores locales como Huawei Technologies Co. y Xiaomi Corp.





El nuevo modelo debería ofrecer a Apple una forma más atractiva de llegar al extremo inferior del mercado de teléfonos inteligentes. La empresa ha pasado años trabajando en el dispositivo, con el objetivo de cerrar la brecha entre su teléfono de gama baja y los principales iPhones con tecnologías más nuevas como la de reconocimiento facial.



Aun así, el nuevo modelo carece de algunas de las características que se encuentran en las versiones más caras. Por ejemplo, no tiene la interfaz Dynamic Island, no tiene carga inalámbrica magnética MagSafe, solo tiene una cámara trasera y no tiene la pantalla ProMotion de actualización más rápida que se encuentra en la línea iPhone 16 Pro. Tampoco cuenta con el botón de control de cámara.





El teléfono es innovador en un aspecto que los usuarios podrían no notar: posee un chip de módem celular interno llamado C1 que reemplaza un componente de Qualcomm Inc. El dispositivo marca el inicio de una transición más amplia que lo aleja de Qualcomm, un proveedor de larga data. Apple planea incorporar su propio módem al iPhone más delgado previsto para este otoño, y la pieza se incorporará a los modelos Pro en 2026, según reportó Bloomberg News.





El nuevo módem no incluye tecnología mmWave, un tipo de conexión 5G que permite descargas mucho más rápidas en algunas áreas metropolitanas importantes. Pero debería ayudar a mejorar la duración de la batería en comparación con los modelos de gama baja anteriores. La compañía dice que el 16e tiene hasta 26 horas de reproducción de video, en comparación con solo 15 horas en el iPhone SE de tercera generación.





El dispositivo viene en opciones con 128, 256 y 512 gigabytes de almacenamiento, así como en colores blanco y negro.





El estándar de carga USB-C permite a Apple volver a vender el dispositivo en la UE. Las normas de esa región exigen a los fabricantes de dispositivos que utilicen ese tipo de puerto, y el anterior iPhone SE tenía un conector Lightning.

Apple Intelligence





Las nuevas especificaciones de hardware también tienen capacidad para soportar Apple Intelligence, dado que la compañía está haciendo de esa tecnología un elemento central de su discurso de marketing. Sin embargo, las herramientas de inteligencia artificial de Apple han tardado en calar entre los consumidores. Las nuevas funciones y capacidades de escritura como Genmoji (emojis personalizados creados por IA) no han inspirado tantas actualizaciones de iPhone como se esperaba.





El nuevo iPhone 16e incluye un botón de Acción personalizable como los modelos de gama alta recientes, así como la capacidad de conectarse a redes satelitales para enviar mensajes de texto fuera de la red y acceder a servicios de emergencia.

La empresa con sede en Cupertino, California, está planeando una actualización de software en abril que llevará Apple Intelligence a más países y agregará soporte para idiomas adicionales. También está compitiendo para llevar Apple Intelligence a China, informó Bloomberg News la semana pasada.

Apple también tiene previsto lanzar nuevos iPads y Macs en los próximos meses, incluida una MacBook Air con un chip M4. Y además de la renovación del iPhone prevista para más adelante en este año, la compañía presentará un nuevo Apple Watch Ultra 3 con capacidades satelitales fuera de la red.