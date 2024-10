Ebitda de Sonda crece 17,7% entre enero y septiembre, aunque ganancia disminuye levemente

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Sonda informó sus resultados financieros consolidados al cierre de septiembre del 2024. Los ingresos consolidados alcanzaron US$ 1.200 millones en los primeros nueve meses, lo que implica un crecimiento de 22,7% en moneda de reporte con respecto a igual periodo del 2023.

La integradora de soluciones tecnológicas detalló que los mayores ingresos consolidados se deben a dinámicas comerciales favorables durante los últimos años, lo que ha permitido que todas las geografías crezcan a dos dígitos. En esta línea, y durante lo que va del año, Brasil lideró las alzas con un crecimiento de 47,6%, seguido por la región Andina, con 31%, Norteamérica, con 18,3%, y Cono Sur, con 13,4%.

El Ebitda, en tanto, se ubicó en US$ 104 millones, lo que significa 17,7% por sobre lo reportado en igual periodo del 2023. "El mejor desempeño se debe a la estrategia de ganar posición de mercado a nivel global y robustecer el factor diferenciador de la compañía en industrias o verticales para las cuales genera soluciones digitales para las necesidades específicas de cada cliente", dijo la empresa de servicios tecnológicos en un comunicado.

La ganancia neta atribuible a la controladora fue de US$16,7 millones en el ejercicio, inferior en US$ 8,2 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se debe, principalmente, a que en el año 2023 existió una utilidad financiera no recurrente y no caja de US$ 8,9 millones por la toma de control de Multicaja. Adicionalmente a esto, existe un efecto de mayores costos financieros.

Nuevos negocios

En el comunicado, Sonda recordó que en lo que va del año ha cerrado nuevos negocios por un monto de US$1.257 millones. Destacan los crecimientos en la Región Andina y Brasil, de 47,2% y 20,0%, respectivamente, año contra año.

"El pipeline de nuevas oportunidades de la compañía es de US$ 6.200 millones, lo que significa un aumento de 4% con respecto a junio del 2024", dijo la firma.

"Entre los negocios más relevantes cerrados en el tercer trimestre, destaca el primer proyecto de electromovilidad de la empresa, el cual consiste en la instalación, operación y gestión de electrocargadores para flotas de buses eléctricos de transporte público, en México. En Argentina, en tanto, se amplió el contrato de validadores de recaudo, junto con la incorporación de pago con tarjetas de crédito y débito en el sistema de transporte público", agregó.

En el periodo destacó también el aumento de servicios de Sonda a grandes mineras, concretamente, en Brasil y Chile, con sistemas de automatización de comunicaciones, servicios de ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones.

Adicionalmente, en Brasil se selló un acuerdo con una gran operadora de servicios alimenticios para digitalizar el proceso de autoatención y pago, con elementos como tótems, balanzas digitales, controles de acceso, sensores de temperatura y desperdicios, entre otros. En banca, la compañía siguió aumentando la penetración de soluciones de inversiones en Chile. Finalmente, en retail la empresa avanzó en nuevas ventas de kioskos autoatendidos para una red de farmacias en Brasil, un contrato de outsourcing integral para un importante retail en Chile y un acuerdo de servicios y puntos de venta en México.

“Sonda ha ido multiplicando su tamaño de mercado gracias a que hemos logrado ejecutar nuestro plan estratégico enfocado en verticales de industria, y como aliado estratégico de nuestros clientes en su desarrollo digital, que crecerá sin dudas a tasas exponenciale”, explicó Marcelo Castiglione, gerente general corporativo de Sonda.