Los acuerdos no vinculantes de la dueña de Movistar que han marcado al sector en América Latina

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La apuesta de la española Telefónica y la mexicana América Móvil -dueña de Claro y propiedad de Carlos Slim- por WOM sigue los pasos de otras transacciones de la misma índole que han marcado a la industria de la región.

Uno de los primeros acuerdos no vinculantes que realizó Telefónica -que llegó a Centroamérica en los ‘90- fue el que alcanzó con América Móvil en 2018 para venderle sus operaciones en Guatemala y El Salvador por US$ 648 millones. Luego se desprendió de los activos en Nicaragua, Costa Rica y Panamá a manos de Tigo, por más de US$ 1.600 millones.

A fines de 2019, Telefónica y AM volvieron a unirse para ir por los activos de la brasileña Oi, un pacto al que se sumó la italiana TIM. La transacción se cerró un año después por US$ 3 mil millones.

La operación generó cambios en la calidad de las redes, en la competencia y Oi logró salir del proceso judicial en el que se encontraba. En términos del mercado, la industria terminó más concentrada: Vivo (de Telefónica Brasil) pasó de tener el 33% de participación en 2022 a casi el 40% en 2023, mientras que Claro subió del 28% a casi 33%, según datos del regulador local, Anatel.

También en 2019, Telefónica acordó con la mexicana AT&T compartir infraestructura; un acuerdo que fue extendido hasta 2030 y que permite a ambas mantener el control de sus redes de transporte y el core.

Ahora, en julio pasado, Telefónica volvió a replicar la fórmula, anunciando la venta de su operación en la filial colombiana Coltel (Telefónica Colombia-Movistar) a la multinacional Sueca Millicom. De cerrarse, implicaría un desembolso de US$ 400 millones.