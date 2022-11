Retrasos récord en las entregas del iPhone amenazan las ventas de Apple para esta temporada de Navidad

Los tiempos de espera para recibir algunos de los teléfonos inteligentes más caros de Apple están aumentando a lo que los analistas dicen son niveles récord, a medida que comienza la temporada de compras navideñas, lo que amenaza con frenar las ventas en la época más activa del año y descarrilar un repunte en las acciones de la compañía.

Los clientes en EEUU que hicieron un pedido este martes recibirían un iPhone 14 Pro entregado en Nueva York el 30 de diciembre, después de Navidad, según el sitio web de Apple. La espera era de unos 34 días a partir de la semana pasada, casi la más alta de la historia, según UBS Group AG.

Los retrasos, producto de los bloqueos por el Covid en torno a una planta china operada por un contratista del iPhone, podrían hacer que los analistas reduzcan sus estimaciones de ganancias para este trimestre, que representan entre 35% y ​​40% de las ventas de unidades de iPhone. Eso, a su vez, podría presionar aún más el precio de las acciones, que ha sido un refugio relativo en el colapso tecnológico de este año.

“Esto podría causar más obstáculos para Apple”, dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. Las finanzas de los consumidores están presionadas debido al aumento de los precios de los alimentos y la energía, lo que “casi con certeza hará que el consumidor se ponga nervioso, después de las festividades. Si ese es el caso, será difícil para Apple recuperar las ventas navideñas perdidas el próximo año”.

Si los tiempos de espera no mejoran en las próximas semanas, las ventas de unidades podrían no alcanzar las estimaciones, lo que daría como resultado que los ingresos del iPhone se mantuvieran estables en lugar de aumentar cerca de 2% anual, como esperaban los expertos, según David Vogt de UBS.

Cada semana cuenta

El analista de Jefferies, Kyle McNealy, asume alrededor de tres semanas de interrupciones y estima que cada semana de bloqueo reducirá US$ 1.000 millones de los ingresos y US$ 0,01 de las ganancias por acción. Amit Daryanani de Evercore ISI estima que esto podría representar alrededor de US$ 3 mil millones en ingresos del iPhone en el trimestre a marzo.

Pero otros observadores llaman a mantener la calma. “No creemos que esos sean necesariamente pedidos perdidos”, dijo Mark Stoeckle, director ejecutivo de Adams Funds. “Creemos que serán pedidos retrasados”.

Las interrupciones obligaron a Apple a proporcionar una poco habitual actualización solo 10 días después de que informara sus ganancias del cuarto trimestre fiscal, a fines de octubre. La compañía con sede en Cupertino, California, dijo que los envíos de los nuevos iPhone premium serán más bajos de lo esperado debido a los bloqueos.