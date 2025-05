WOM tiene 60 días: regulador oficia a la firma por atrasos en despliegue de proyecto 5G

Subtel esperan que la empresa presente un plan que permita cumplir su compromiso con el Estado y compensar el atraso en el despliegue del proyecto. De no cumplir arriesga la caducidad de la concesión.

Este jueves, en el marco del Telecom Congress realizado por El Mercurio, tanto el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, como el vicepresidente de asuntos corporativos de WOM, Eduardo Jara, dieron a conocer que la firma de telecomunicaciones finalizó el despliegue de su proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON) y que cuenta con la autorización de Subtel para comenzar las operaciones del servicio.

Esto, años después del plazo inicial (2022) que tenía la empresa para completar la totalidad del proyecto correspondiente a las cinco macrozonas adjudicadas, totalizando 7.553 kilómetros de fibra en 10 regiones del país.

No obstante, es de conocimiento público que este no era el único proyecto WOM con retrasos: la compañía todavía está al debe con su despliegue a nivel nacional de 5G, que debió haber finalizado en octubre de 2023.

Frente a esta situación, con fecha 22 de abril de 2025, la Subtel ofició a la firma para que en un plazo de 60 días hábiles les presente un informe o cronograma que dé cuenta de los plazos de cumplimiento definitivo del proyecto.

Desde Subtel aseguran que con esta orden esperan que WOM presente un plan que no sólo permita cumplir su compromiso con el Estado, sino compensar el atraso en el despliegue del proyecto.

Consultado por el tema, el subsecretario señaló a DF que “están al debe en todas las bandas. He tenido conversaciones con la nueva administración de la empresa y han sincerado el problema económico que evidentemente tienen. Están buscando los mecanismos para financiar lo que le falta, a todo evento manifiestan su intención de cumplir con el Estado en todos sus compromisos”.

No obstante, Subtel sostuvo que “vencido dicho plazo, si la concesionaria no da cumplimiento a la orden emitida por Subtel, ésta se encuentra legalmente facultada para iniciar un nuevo procedimiento infraccional en su contra, con el que arriesga una sanción de multa de hasta UTM 5 mil e incluso, en el caso de que corresponda, a la caducidad de la concesión”.

Desde WOM afirmaron que a la fecha tienen más de 80% de la red desplegada y que, recientemente, el nuevo directorio aprobó nuevos recursos financieros para el despliegue de un primer grupo de 120 sitios prioritarios dentro del Proyecto 5G, principalmente en la zona norte del país.

Sumado a esto, la firma sostuvo que “en relación al oficio presentado por Subtel (...) que indica un requerimiento de información detallada respecto de la porción minoritaria pendiente de construir del Proyecto 5G, estamos trabajando en la solicitud que nos ha hecho Subtel, complementando los nuevos detalles y formatos solicitados. Cabe destacar que estamos dentro de los plazos establecidos para enviar la información solicitada”.

Multas en curso

Ante este escenario, Araya señaló que ya hay multas en curso por el retraso en 5G. Tras la sentencia del 3 de abril del Tribunal Constitucional, el regulador le está aplicando una multa diaria a la empresa. “Cada día que se atrasa más crece el valor de la multa (...) como una forma de incentivar a que terminen pronto los proyectos. Una cuestión es que nos interese que el proyecto se termine porque genera beneficios para la ciudadanía y otra distinta es dejar de sancionar el incumplimiento. El Estado no puede darse el lujo de no sancionar un incumplimiento. A todo evento corresponde una sanción porque efectivamente no cumplieron con su compromiso”, afirmó el Subtel.

Cabe destacar que, ante los incumplimientos, la Subtel debía cobrar las boletas de garantía: no obstante, la empresa recurrió a tribunales, los que emitieron una medida cautelar de suspender dicho cobro mientras avanzaba ese proceso. La Subtel intentó dejar sin efecto dicha medida, pero WOM llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Dicho esto, por los incumplimientos por FON, Subtel asegura que se cobraron dos boletas de garantías asociados a las Macrozonas Norte y Centro Sur, por un monto de alrededor de US$ 8 millones. En 5G, el regulador solo pudo ejecutar la boleta por el incumplimiento en la banda 26GHz, tras la renuncia formal de WOM en julio del 2024, por la que se le cobró en torno a US$ 4,5 millones.