Fabricante de chips Broadcom comprará firma de servicios en nube VMware, siendo la segunda transacción más grande del año

Broadcom Inc dijo el jueves que adquirirá la empresa de computación en la nube VMware Inc en un acuerdo en efectivo y acciones por US$ 61.000 millones, la oferta más grande del fabricante de semiconductores para diversificar sus negocios hacia software empresarial.

Se trata de la segunda mayor adquisición global en lo que va del año, solo por detrás del acuerdo de Microsoft Corp por US$ 68.700 millones para comprar el fabricante de videojuegos Activision Blizzard.

El precio de oferta de Broadcom de US$ 142,50 por acción de VMware representa una prima de casi el 49% con respecto al último cierre de sesión, cuando se informó por primera vez de las conversaciones sobre el acuerdo el 22 de mayo. Broadcom también asumirá US$ 8.000 millones de la deuda neta de VMware.

Las acciones del fabricante de semiconductores caían casi un 1% en las operaciones previas a la apertura del jueves, mientras que los papeles de VMware subían un 1,3%.

El presidente ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, quien convirtió a su empresa en uno de los fabricantes de semiconductores más grandes del mundo a través de adquisiciones, está llevando su estrategia de operaciones al sector del software.

De un solo golpe, el acuerdo casi triplicará los ingresos relacionados con el software de Broadcom a alrededor del 45% de sus ventas totales.

Broadcom se alzará instantáneamente como un importante actor de software con la adquisición de VMware, dijo Daniel Newman, analista de Futurum Research.

"Tener algo como VMware (...) habrá una cantidad significativa de puertas abiertas que con su cartera actual probablemente no se les habrían abierto", agregó Newman.

El acuerdo también representa un revés para el presidente ejecutivo de Dell Technologies Inc Michael Dell, quien separó a VMware del fabricante de computadoras el año pasado.

Michael Dell posee una participación del 40% en VMware, mientras que su principal actor financiero, Silver Lake, una firma de capital privado, posee el 10%.

VMware podrá solicitar ofertas de postores rivales durante 40 días como parte del acuerdo.

El giro de Broadcom hacia el software comenzó después de su intento por adquirir al gigante de semiconductores para móviles Qualcomm Inc., una operación que fue bloqueada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en 2018 por motivos de seguridad nacional.

Desde entonces, Broadcom se hizo cargo de la empresa de software comercial CA Technologies Inc por US$ 18.900 millones y adquirió la división de seguridad de Symantec Corp por US$ 10.700 millones. También exploró la adquisición de la empresa de software analítico SAS Institute Inc, pero no procedió con una oferta.

VMware es dominante en el llamado mercado de software de virtualización, lo que permite a los clientes corporativos ejecutar múltiples aplicaciones en sus servidores.

Este negocio comenzó a desacelerarse a medida que las empresas encontraron nuevas herramientas para operar a través de la computación en la nube, lo que llevó a VMware a buscar nuevas ofertas, incluso a través de una asociación con Amazon.com Inc.